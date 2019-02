Federer begint jacht op achtste titel in Dubai met zege - Van Uytvanck bedankt Flipkens na haar vierde WTA-titel



25 februari 2019

Federer begint jacht op achtste titel in Dubai met zege tegen Kohlschreiber

Roger Federer (ATP 7) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Dubai (2.736.845 dollar). De Zwitser, het tweede reekshoofd, versloeg op het hardcourt in de Verenigde Arabische Emiraten de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 31) in drie sets. Het werd 6-4, 3-6 en 6-1 na 1 uur en 36 minuten.

In de achtste finales staat Federer tegenover de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 32). Die schakelde de Italiaanse qualifier Thomas Fabbiano (ATP 85) uit met 3-6, 6-3 en 6-2.

Federer won het toernooi van Dubai al zeven keer (een record). Hij triomfeerde er in 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 en 2015. Twee keer verloor hij de finale, in 2006 (tegen Nadal) en 2011 (tegen Djokovic). Er staan geen Belgen op de tabel in Dubai. De Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 18) verdedigt zijn titel. De Japanner Kei Nishikori (ATP 6) is het eerste reekshoofd.

Van Uytvanck bedankt Flipkens na haar vierde WTA-titel

Alison Van Uytvanck (WTA 51) was zondagavond dolblij met haar tweede eindzege op rij op het WTA-toernooi in Boedapest (hardcourt/250.000 dollar). De 24-jarige Grimbergse, het eerste reekshoofd, rekende in de finale in drie sets (1-6, 7-5 en 6-2) af met de negentienjarige Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 62).

“Ik hou van Hongarije, van de courts en van dit toernooi”, riep Van Uytvanck uit toen ze de trofee in ontvangst mocht nemen van oud-kampioene Monica Seles. “Het is al het tweede jaar op rij dat ik hier kan winnen. Ik wil mijn gelegenheidscoach Kirsten Flipkens bedanken. We kennen elkaar al heel lang en ze heeft mij altijd gesteund. Dat apprecieer ik enorm. Zij heeft me door dat moeilijke moment in de halve finale gesleurd (Van Uytvanck moest toen vijf matchballen toestaan tegen de Russische Ekaterina Alexandrova, red.) en motiveerde me ook vandaag na mijn verlies in de eerst set.”

Van Uytvanck had voor het toernooi in Boedapest nog maar twee duels in 2019 op het WTA-circuit weten te winnen. In Hongarije won ze er vijf in één week. “Het is nooit makkelijk een toernooi in te stappen als titelverdedigster”, vervolgde Van Uytvanck. “Ik heb geprobeerd sereen tennis te spelen en elke wedstrijd alles te geven. Ik wilde alle druk weghouden en dat is me goed gelukt.” Met het toernooi van Taipei in 2013 (125.000 dollar) erbij geteld, was de zege in Van Uytvanck haar vierde WTA-titel.

Steve Darcis bereikt hoofdtabel Pau

Steve Darcis (ATP 283) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het Challengertoernooi in het Franse Pau (hard/69.280 euro). De 34-jarige Darcis versloeg in de enige kwalificatieronde de tien jaar jongere Fransman Baptiste Crepatte (ATP 425) in twee sets. Het werd 7-6 (7/3) en 6-3 na anderhalf uur tennis. In de eerste ronde van de hoofdtabel staat Darcis tegenover de 22-jarige Fransman Alexandre Muller (ATP 336), die een wild card kreeg. Bij winst neemt hij het in de zestiende finales op tegen Arthur De Greef (ATP 188). Die is het veertiende reekshoofd in Pau en hoeft in de eerste ronde niet in actie te komen. Darcis en De Greef zijn de enige Belgen op de hoofdtabel in Pau.

Radu Albot wint ATP Delray Beach

Radu Albot (ATP-82) heeft het met 582.550 dollar gedoteerde ATP-toernooi van Delray Beach (Florida) gewonnen. In de finale versloeg de 29-jarige Moldaviër de Britse kwalificatiespeler Daniel Evans (ATP-148) in 2 uur en 51 minuten met 3-6, 6-3 en 7-6 (9/7). In de tiebreak van de derde set redde Albot drie matchballen, waarna hij het bij zijn eerste kans wel afmaakte en zo als eerste Moldaviër in de geschiedenis een ATP-toernooi won.