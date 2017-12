Federer: "2017 evenaren wordt erg moeilijk" - Nadal start zonder voorbereiding aan Australian Open Redactie

Roger Federer: "2017 evenaren wordt erg moeilijk"

Roger Federer, de Zwitserse nummer twee van de wereld, landde vandaag in Australië, waar hij zich voorbereid op de Hopman Cup (30 december-8 januari), een landentoernooi met gemengde teams dat zaterdag van start gaat. "Hopelijk geeft de Hopman Cup me dat laatste zetje voor de Australian Open", liet Federer optekenen.

Ook België neemt voor het eerst sinds 2011 nog eens deel aan de Hopman Cup. David Goffin en Elise Mertens, respectievelijk de beste Belgische man en de beste Belgische vrouw, worden als gevaarlijke outsiders gezien.

De 36-jarige Federer zal deelnemen aan de zijde van de 20-jarige Belinda Bencic (WTA 74), die een erg sterk najaar achter de rug heeft met titels in Hua Hin en Taipei. Federer en Bencic nemen het in groep B op tegen de Verenigde Staten (Jack Sock/Coco Vandeweghe), Rusland (Karen Khachanov/Anastasia Pavlyuchenkova) en Japan (Yuichi Sugita/Naomi Osaka). In groep A treffen Goffin en Mertens Duitsland (Alexander Zverev/Angélique Kerber), Australië (Thanasi Kokkinakis/Daria Gavrilova) en Canada (Vasek Pospisil/Eugenie Bouchard).

"De verwachtingen zijn hoog, maar ik probeer mezelf steeds voor te houden dat 2017 evenaren erg moeilijk zal worden", legde Federer uit. De Zwitser won het afgelopen jaar zeven titels, waaronder de Australian Open en Wimbledon. "Ik moet kalm blijven, mijn best doen en dan zien we wel. Na een deugddoende vakantie was de voorbereiding tot dusver top."

Federer nam vorig jaar ook deel aan de Hopman Cup, eveneens aan de zijde van Bencic. Het duo geraakte toen niet door de groepsfase. De eerste deelname van Federer dateert al van 2001. Voor ons land dateert de laatste deelname van 2011, toen Justine Henin en Ruben Bemelmans wel de finale bereikten.

Nadal zegt af voor Brisbane en start zonder voorbereiding aan Australian Open

Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor het eerste toernooi van het nieuwe jaar, dat op oudejaarsdag begint in Brisbane. De nummer één van de wereld voelt zich nog niet klaar voor de start van het seizoen. "Ik wilde graag in Brisbane spelen, maar ik ben er na een lang seizoen en mijn late start van de voorbereiding nog niet klaar voor", schreef Nadal op Twitter.

De 31-jarige Spanjaard kwam in november voor het laatst in actie, toen hij op de ATP World Tour Finals in Londen verloor van Goffin. Nadal trok zich vanwege een knieblessure terug. De aanvoerder van de wereldranglijst zou deze week eigenlijk meedoen aan een demonstratietoernooi in Abu Dhabi, maar ook daar meldde hij zich voor af.

Nadal speelde begin dit jaar wel in Brisbane. Hij strandde in de Australische stad in de kwartfinales, om vervolgens bij de Australian Open door te dringen tot de eindstrijd. De gravelspecialist uit Mallorca moest daarin buigen voor zijn oude rivaal Roger Federer. Nadal schreef vervolgens wel voor de tiende keer Roland Garros op zijn naam en zegevierde ook op de US Open. Hij keerde bovendien na ruim drie jaar afwezigheid terug aan kop van de wereldranglijst.

De Spanjaard gaat nu zonder wedstrijdritme toewerken naar de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat half januari begint. "Ik arriveer op 4 januari in Melbourne en start daar mijn voorbereiding."

