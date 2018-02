Fed Cupkapiteins over sleutelduel: “Spectaculair tennis verzekerd” Bart Fieremans in Mouilleron-le-Captif

10 februari 2018

20u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis Logica gerespecteerd na dag één in de Fed Cup tussen Frankrijk en België – Elise Mertens en Kristina Mladenovic wonnen elk een punt. De spanningsboog lijkt voorbehouden voor morgen, als beide kopstukken tegen elkaar tennissen. “Deze match wordt in het hoofd beslist”, stelt kapiteine Dominique Monami.

Met een 1-1-tussenstand na de eerste dag in de Fed Cup kan de ontmoeting nog alle kanten uit. Maar het eerste duel op zondag tussen het Franse nummer één Mladenovic (WTA 13) en het Belgische boegbeeld Mertens (WTA 20) kondigt zich wel aan als de sleutelmatch die de ontmoeting in een beslissende plooi kan leggen. Zowel Mertens als Mladenovic lieten vandaag in de Fed geen steek vallen. En als de onderlinge duels een waardemeter mogen zijn, dan leidt Mladenovic met 2-1 tegen Mertens.

Maar Mertens anno 2018 is niet die van 2017. Haar status en vertrouwen zijn na de Australian Open de hoogte ingeschoten, beseft Mladenovic: “Ik zie ons duel als een mooie affiche, het kan een beslissende match zijn. Het zal zwaar zijn om Elise te kloppen, maar in zo’n momenten sta ik er meestal met mijn présence en tennis. Ik ga haar zwakkere punten niet zeggen, maar ik ben wel een speelster die de mindere punten kan uitbuiten.” En dit voordeel geeft Mladenovic zich: “Mertens heeft minder ervaring.”

Spektakel

Mertens kijkt dan weer met respect maar ook onbevangen uit naar het duel tegen Mladenovic: “Ze heeft een sterke service en een goede forehand, en ze bewees vorige week met een finale in Sint-Petersburg dat ze in vorm is. Ik kan terugvallen op mijn basisniveau dat de laatste maanden sterk omhoog gegaan is. Ik zal dus ook tegen haar proberen om mijn wil op te dringen.”

Niet anders verwachten de teamkapiteins een spannend duel tussen de kopstukken morgen. “Elise kan initiatief nemen en verdedigt goed, ze heeft het spel om Mladenovic te doen twijfelen”, zegt Dominique Monami. “Elise tennist met veel vertrouwen. Ze voelt de bal goed aan en plukt de vruchten van de wijzigingen in haar tennis, om meer buiten haar comfortzone met meer risico en aanvallender te spelen.”

De Franse teamkapitein Yannick Noah spreekt over het duel als ‘le grand choc’: “Het zal zeker de meest spectaculaire match qua spelniveau zijn. Beiden hebben ook een tennis dat op elkaar gelijkt.”

Op tijd naar bed

Bij Noah is een kwinkslag nooit ver weg, zoals op de vraag of hij tekorten in het tennis van Mertens heeft ontwaard? “Oh, vele”, antwoordt hij achteloos. Om dan de lof te steken: “Om die tekorten te zien is een zaak, om de tactiek uit te voeren om haar te doen twijfelen is iets anders. Elise is een speelster van een hoog kwalitatief niveau.”

Het sleutelduel mag dan richtinggevend zijn, daarna volgt nog het laatste enkelspel tussen de Belgische en Franse nummers twee - in principe Kirsten Flipkens en Pauline Parmentier, tenzij de kapiteins een wijziging doorvoeren – en het afsluitende dubbelspel.

Kortom, een drukke dag voor de boeg. Of ze nu dan nog iets ontspannend gepland hebben, was de vraag. “Ikke?”, lachte Monami. Om dan volgende richtlijn te geven. “Neen, de speelsters mogen doen wat ze willen. Wat eten, zich nog laten behandelen en verschillende programma’s op tv kijken, maar ik ga hier geen reclame maken. Zolang ze maar op tijd in bed kruipen en klaar staan voor morgen."