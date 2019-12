Fed Cup komt te vroeg, maar veel wegen naar Tokio voor olympische droom van Clijsters Filip Dewulf

24 december 2019

08u14 38 Tennis Fijne kerstwensen van Kim Clijsters (36): de knieblessure heelt goed, de training is hervat en de comeback is voor het toernooi van Monterrey begin maart gepland. Al is het niet uitgesloten dat Clijsters sneller hervat. De Fed Cup komt sowieso te vroeg, maar dat hypothekeert haar olympische droom hoegenaamd niet.

Instagram was gisteren het platform waarop Kim Clijsters (36) de blijde boodschap verkondigde: “De laatste weken ging het heel goed met mijn knie, het voelt al veel beter. De blessure is nog niet helemaal genezen (Clijsters liep op 3 november tijdens een partijtje padel een scheurtje in de mediale band op, red.), maar ik heb de intensiteit al flink kunnen opdrijven. De trainingen hebben nu wel lang genoeg geduurd en ik kijk dan ook uit naar mijn eerste toernooi.”

Start in Mexico

Dat wordt heel waarschijnlijk de Abierto GNP Seguros in het Mexicaanse Monterrey (2 maart), waar er op hardcourt gespeeld wordt. Ook voor de toernooien van Indian Wells (11 maart, hardcourt) en Charleston (6 april, gravel) heeft Clijsters al wildcards. Mocht de revalidatie en voorbereiding voorspoedig verlopen, zou haar tweede comeback zelfs al in februari kunnen beginnen. Dubai (17 februari) of Acapulco (23 februari) lijken dan voor de hand liggende keuzes. Het Fed Cup-duel met Kazachstan op 7 en 8 februari is geen optie.

Verkijkt Clijsters zo de kans om deel te nemen aan de Olympische Spelen? Om in aanmerking te komen voor een selectie moet je in de afgelopen vier jaar immers minstens twee keer geselecteerd zijn voor die landencompetitie. Maar geen paniek - er blijken voldoende achterpoortjes om de viervoudige grandslamkampioene in Tokio te krijgen. Zo wordt er een wildcard gegeven aan een voormalige medaillewinnares of grandslamkampioene én kan een panel, samengesteld uit leden van de ITF en het IOC, beslissen om een speelster die zich in het verleden heeft ingezet voor de Fed Cup vrij te stellen van de selectiecriteria. Clijsters speelde gedurende 9 jaar 28 wedstrijden in 17 ontmoetingen en bezorgde ons land in 2001, samen met Justine Henin, zelfs de titel. Ruim genoeg om te voldoen aan die uitzonderingsvoorwaarden, lijkt ons. Bovendien kan Clijsters ook nog altijd een dubbelteam vormen met Elise Mertens, die als lid van de top 10 in het dubbel met een speelster uit de top 300 mag aantreden in Tokio.

Vastberaden

Vanzelfsprekend kijkt Clijsters nog niet zo ver vooruit. Eerst maar eens gezond en fit in Monterrey geraken. De laatste twee edities van het 250.000 dollar-toernooi in het noordoosten van Mexico werden gewonnen door Garbine Muguruza - Kirsten Flipkens speelde er in maart nog de kwartfinale. Het zou een relatief zachte aanloop betekenen richting het zwaardere werk in Indian Wells. Aan motivatie alvast geen gebrek bij Clijsters. “Het is geweldig om weer tennis te kunnen spelen. Die tegenslag heeft me alleen maar getoond hoe vastberaden ik wel ben om terug te keren naar het spelletje waar ik zo van hou.”