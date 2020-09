Fed Cup heet vanaf 2021 Billie Jean King Cup XC

17 september 2020

14u55

Bron: ANP 0 Tennis De Fed Cup, het landentoernooi voor tennissters, gaat vanaf 2021 bekendstaan als de Billie Jean King Cup. Dat heeft de internationale tennisfederatie ITF vanmiddag bekendgemaakt.

De Billie Jean King Cup is de eerste grote wereldwijde teamcompetitie die naar een vrouw is vernoemd. Bij de finale van volgend jaar in Hongarije zal 12 miljoen dollar aan prijzengeld verdeeld worden, gelijk aan de vernieuwde Davis Cup. “Dat geeft een belangrijke en krachtige boodschap van gelijkheid af”, aldus de 76-jarige King.

Billie Jean King won in haar carrière twaalf grandslams. Zesmaal was ze de beste op het heilige gras van Wimbledon.