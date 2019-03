Fed Cup-coach Van Herck heeft voorselectie met zes namen voor Spanje: “We hebben veel kwaliteiten” Redactie

27 maart 2019

12u36

Bron: Belga 0 Tennis Fed Cup-coach Johan Van Herck heeft zes speelsters opgenomen in een voorselectie voor het duel tegen Spanje in de barrages van de Wereldgroep (20 en 21 april). De zes zijn Elise Mertens (WTA 14), Alison Van Uytvanck (WTA 51), Kirsten Flipkens (WTA 56), Ysaline Bonaventure (WTA 122), Yanina Wickmayer (WTA 141) en Greet Minnen (WTA 212). Die eerste vier vormden het kwartet dat in februari in Luik van Frankrijk verloor.

De interland tegen Spanje wordt op 20 en 21 april gespeeld in Kortrijk. Van Herck wil zijn definitieve selectie een tiental dagen daarvoor bekendmaken. Het is daarbij afwachten of Yanina Wickmayer na ruim een jaar afwezigheid terugkeert in de ploeg. Zij ontbrak in 2018 in de selecties van Dominique Monami en Ivo Van Aken, de voorgangers van Van Herck. De huidige Fed Cup-coach nam haar evenmin op in zijn eerste selectie, tegen Frankrijk. Maar tegen Spanje viert 'Wicky' mogelijk haar comeback, zo liet Van Herck uitschijnen.

"Haar laatste resultaten bewijzen dat ze terug op niveau is. Dat hebben we in Miami gezien", verwees Van Herck naar de tweede ronde die Wickmayer er haalde en waarin ze 's werelds nummer 1 Naomi Osaka het vuur aan de schenen legde. "Haar kaarten liggen alleszins beter dan eind januari", voegde hij eraan toe.

Van Herck reisde overigens naar Miami om er de speelsters aan het werk te zien. "Ik moet de federatie danken voor die kans", benadrukte hij. "Ik heb er veel contacten kunnen hebben met de meisjes. En ik heb er ook de Spanjaarden aan het werk gezien, Muguruza tegen Niculescu en Suarez Navarro tegen Venus Williams. Het zijn meisjes met kwaliteiten maar we moeten niet onder de indruk zijn en we weten zelfs niet of ze er (in Kortrijk) bij zullen zijn. Het belangrijkste is dat wij onze focus behouden. We hebben veel kwaliteiten, er zijn veel opties met dit team. We gaan voor de zege en het behoud in de Wereldgroep.

Het duel wordt gespeeld in Sportcampus Lange Munte. België mocht als thuisland de ondergrond kiezen en opteerde voor hardcourt, een logische keuze aangezien Spanje met speelsters als Muguruza en Suarez Navarro vooral gravelspecialistes in huis heeft. “Ik besef dat onmiddellijk na de Fed Cup het toernooi van Stuttgart (op gravel, red) wordt gespeeld, maar de keuze voor hardcourt gebeurde in overleg met de speelsters”, verduidelijkt Van Herck. “Iedereen was akkoord om tegen Spanje op hardcourt te spelen want dat is ondergrond waarop we de meeste kansen hebben om te winnen.”