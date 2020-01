Familieruzie op de tennisbaan: furieuze Tsitsipas verkoopt vader mep met racket, moeder geeft zoon fikse uitbrander GVS

08 januari 2020

08u00 0 Tennis Ongeziene beelden in de top van het tennis. Het Griekse wonderkind Stefanos Tsitsipas (21) - het nummer zes van de wereld - was tijdens een wedstrijd van de ATP Cup zó kwaad dat hij met zijn racket na een dubbele mep z’n vader raakte. Niet naar de zin van de mama, die haar zoon op een flinke uitbrander trakteerde. Een familievete, het kan ook op het court.

De 21-jarige Tsitsipas kroonde zich twee maanden geleden nog tot officieus wereldkampioen in het tennis nadat hij de ATP Finals achter zijn naam schreef. Een gedoodverfde grandslamwinnaar, een toekomstige nummer één, maar ook bij de allergrootste talenten kookt het potje al eens over. Op de ATP Cup in Australië ging het licht immers even volledig uit. Tegen Nick Kyrgios - normaal is het híj die om extrasportieve redenen in de boekjes komt - verloor de Griek een tiebreak, het sein voor een complete meltdown. Tsitsipas wilde in een poging om zijn woede te koelen een reclamepaneel en een stoel aan flarden slaan, maar onderweg raakte hij ook zijn vader Apostolos - tennisleraar en tweede coach van het nummer zes van de wereld.

😳 Smashes his racket in frustration and hits his dad (his coach) in the process.



His mum then comes down to tell him off.



Not Stefanos Tsitsipas’ finest moment 😂pic.twitter.com/C8MHsrjKns Talking Tennis(@ TalkingTennis_) link

Apostolos schrok zich een hoedje, tastte naar de arm, schreeuwde wat en ging vervolgens wat verder zitten. Maar daarmee was de kous niet af. Mama Julia - in de jaren tachtig een topspeelster voor de toenmalige Sovjet-Unie - kon namelijk niet lachen met het korte lontje van zoonlief en stak vanop de tribunes een monoloog af. Uniek in het toptennis, de beelden - live op tv - gingen meteen rond op sociale media. Tsitsipas kreeg overigens van umpire Mohamed Lahyani nog een strafpunt.

Achteraf op de persconferentie - Tsitsipas verloor uiteindelijk na tweeënhalf uur tennis en drie tiebreaks in een match waar beide spelers geen enkele keer hun service inleverden - haalden uiteraard de journalisten het incident aan. “Het gebeurde per ongeluk”, aldus de Griek. “Ik bedoelde het niet zo, en ik was het meteen ook vergeten. Helaas liep het uit de hand. Of ik gestraft zal worden? (lacht) Ja misschien. Misschien moet ik wel drie dagen in mijn kamer blijven. Huisarrest.”

Kyrgios nam het op voor zijn tegenstander. “Hij bedoelde het niet zo. Je moet er niet teveel aandacht aan besteden. Ook ik heb al stomme dingen gedaan in the heat of the moment. Dit was overduidelijk een ongeluk.”