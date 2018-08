Exit Wozniacki en Muguruza in Cincinnati, Mertens in kwartfinales dubbeltoernooi DMM

16 augustus 2018

Wozniacki moet naar huis in Cincinnati

Caroline Wozniacki (WTA 2) is uitgeschakeld in de zestiende finales van het WTA-toernooi in Cincinnati . De Deense gaf in haar partij tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 17) op nadat ze de eerste set met 6-4 had verloren.

Wozniacki, die vrij was in de eerste ronde, klaagde over pijn aan de linkerknie. Enkele weken geleden moest de laureate van de Australian Open 2018 door een beenblessure ook al forfait geven voor het toernooi van Washington. Vorige week ging ze er vroeg uit in Montreal na verlies tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka.

Kiki Bertens speelt in de achtste finales tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 30).

De Spaanse Garbine Muguruza won vorig jaar de titel in Cincinnati maar zal zichzelf niet opvolgen. Het nummer 9 van de wereld ging in de tweede ronde onderuit tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 44). Die haalde het met 2-6, 6-4 en 6-4.

Elise Mertens bereikt kwartfinales in dubbeltoernooi

Elise Mertens heeft zich dan weer geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in Cincinnati. Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs versloeg ze in de tweede ronde de Amerikanen Jennifer Brady en Caroline Dolehide met 7-6 (7/5), 5-7 en 10/7. De match duurde 1 uur en 53 minuten.

In de kwartfinales spelen Mertens en Schuurs tegen de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die het eerste reekshoofd vormen. Onze landgenote (WTA 14) komt vandaag ook in actie in de achtste finales (derde ronde) van het enkeltoernooi. Daarin neemt de Limburgse het op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 3).