Exit voor Ruben Bemelmans in tweede ronde Montpellier Redactie

08 februari 2018

15u36

Bron: Belga 0 Tennis Ruben Bemelmans (ATP 121) heeft vandaag de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Franse Montpellier (hardcourt/501.345 euro) niet overleefd.

De Limburger verloor van de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 30) in twee sets: 7-5 en 6-4. De wedstrijd duurde een uur en 28 minuten.



David Goffin (ATP 7) is wel nog aan zet in Frankrijk. De Luikenaar treft morgen in de kwartifinales de Rus Karen Khachanov (ATP 49), die hij vorig jaar twee keer in drie onderlinge duels klopte.

