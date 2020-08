Exit Serena Williams in New York: “Negen uur wedstrijd in één week is te veel” ODBS

26 augustus 2020

12u18

Serena Williams (WTA 9) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het hardcourt van het WTA-toernooi van Cincinnati. In de derde ronde op Flushing Meadows in het Amerikaanse New York ging de 38-jarige Amerikaanse in drie sets onderuit tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA 21): 5-7, 7-6 (7/5) en 6-1 na 2 uur en 17 minuten. In de kwartfinales komt Sakkari uit tegen de Britse Johanna Konta (WTA 15).



Een ronde eerder was Serena al door het oog van de naald gekropen tegen de Nederlandse Arantxa Rus, die pas na bijna 3 uur het hoofd moest buigen. De opeenvolging van wedstrijden is blijkbaar zwaar voor een vermoeide Williams. “Het is moeilijk om zo te spelen en tegelijkertijd positief te blijven”, klinkt het bij de 23-voudige grandslamwinnares, een week voor de start van de US Open. “Negen uur wedstrijd in één week is te veel. Dat ben ik niet gewoon. Maar dan nog moet ik geen excuses zoeken. Ik moet opnieuw leren om zulke wedstrijden te winnen. Want dat had ik vandaag moeten doen: winnen.”

Mertens in kwartfinales van dubbel Cincinnati

Elise Mertens en Aryna Sabalenka hebben zich in New York bijzonder vlot voor de kwartfinales van het dubbelspel geplaatst. Het Belgisch-Wit-Russische duo had amper 53 minuten nodig voor een 6-1, 6-2-zege tegen de Chileense Alexa Guarachi en de Amerikaanse Desirae Krawczyk. Mertens en Sabalenka vormen het eerste reekshoofd in Flushing Meadows, waar ze vorig jaar de US Open wonnen. Om een plaats in de halve finales nemen ze het woensdag op tegen de titelverdedigers: de Tsjechische Lucie Hradecka en de Sloveense Andreja Klepac, die het achtste reekshoofd vormen.

Hradecka en Klepac schakelden maandag in hun achtste finale de Amerikanen Jennifer Brady en Caroline Dolehide met 6-4 en 6-3 uit. Hradecka kan het toernooi een derde keer op rij winnen. In 2018 deed ze dat aan de zijde van de Russische Ekaterina Makarova in een finale tegen Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs.

Raonic klopt Murray, ook Djokovic wint

Bij de mannen zit de Canadees Milos Raonic (ATP 30) in de kwartfinales van Cincinnati. Hij klopt in de derde ronde in twee sets (twee keer 6-2) de Schot Andy Murray (ATP 129), aan een comeback bezig na jaren blessureleed. Voor Raonic was het de eerste keer sinds 2014 dat hij van Murray kon winnen. Nadien verloor hij liefst negen keer op rij van de Schot, die het toernooi van Cincinnati in 2008 en 2011 won. Bij de laatste acht neemt de Canadees het op tegen de Serviër Filip Krajinovic (ATP 32).

Ook ’s werelds nummer één Novak Djokovic overleefde ronde drie. De 33-jarige Serviër, toernooiwinnaar in 2018, had maar 1 uur en 27 minuten nodig voor een 6-2, 6-4-zege tegen de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP-55). Om een plaats in de halve finales neemt “Nole” het op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP-34). Die schakelde David Goffin (ATP-10), vorig jaar finalist, met 6-4, 3-6 en 6-4 uit.

De Rus Daniil Medvedev (ATP-5), die Goffin vorig jaar van de titel hield, is er wel nog bij. Hij versloeg de Sloveen Aljaz Bedene (ATP-61) met tweemaal 6-3 en treft in de kwartfinales de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-12).