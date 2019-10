Ex-winnaar Gasquet struikelt in eerste ronde in de Lotto Arena DMM

15 oktober 2019

16u06

Bron: Belga 0 Tennis De Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon (ATP 88) heeft zich ten koste van de Fransman Richard Gasquet (ATP 57) geplaatst voor de tweede ronde op de European Open (635.750 euro), die deze week doorgaat in de Antwerpse Lotto Arena.

Gasquet, die in 2016 de eerste editie van het toernooi in Antwerpen won, ging in drie sets onderuit tegen de Zuid-Koreaan: 1-6, 6-3 en 6-4 na 1 uur en 52 minuten.

In de tweede ronde treft Soonwoo Kwon het Argentijnse vijfde reekshoofd Guido Pella (ATP 20).

Eerder op de dag won het Duitse zevende reekshoofd Jan-Lennard Struff (ATP 41) met 6-2 en 6-1 van de Franse qualifier Grégoire Barrère (ATP 84). In de volgende ronde neemt Struff het op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 53) en de Duitse kwalificatiespeler Yannick Maden (ATP 118).

De Spanjaard Feliciano López (ATP 62) was met 7-6 (7/2) en 6-4 te sterk voor de Brit Cameron Norrie (ATP 61). López ontmoet in de tweede ronde het Zwitserse vierde reekshoofd Stan Wawrinka (ATP 18), vrij in de eerste ronde.

De Roemeen Marius Copil (ATP 92) nam met 6-4 en 7-6 (7/3) de scalp van de Argentijn Federico Delbonis (ATP 77). Hij mag zich opmaken voor een confrontatie met nog een Argentijn, het derde reekshoofd Diego Schwartzman (ATP 15). Die moest niet in actie komen in de openingsronde.

