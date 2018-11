Ex-trainer en nonkel van Nadal: “Federer gaat geen Grand Slam meer winnen” - Italiaans duo opnieuw langdurig geschorst Redactie

21 november 2018

17u23

Bron: AD/anp 0

Roger Federer zal volgend jaar geen Grand Slam winnen. Dat is de mening van Toni Nadal, de oom en oud-trainer van rivaal Rafael Nadal. “Ik zeg dat niet wegens zijn kwaliteiten, maar wel vanwege de kracht die een vijfsetter kost”, schrijft Nadal in zijn column voor de Spaanse krant El País. “Ik moet wel toegeven dat de Zwitser mij constant heeft verrast.”

Toni Nadal ziet wel een bedreiging aan de horizon voor de traditionele top-3 van Federer, Nadal en Djokovic. De jonge Duitser Alexander Zverev won afgelopen weekend de ATP Finals en is opgeklommen naar de vierde plek op de ranking.

“Ik heb lange tijd getwijfeld of de jongelingen het grasspel van Federer, het spel van Djokovic op de hardcourts het spel van Nadal op gravel konden verslaan. En ik heb altijd gedacht dat als het moment daar zou zijn, dat het zou komen door de neergang van de ene, en niet door de opkomst van de andere. De ATP Finals dwingen me om daar anders over na te denken.”

Italianen Bracciali en Starace opnieuw langdurig geschorst

De anticorruptie-eenheid in het tennis (TIU) heeft twee Italianen langdurig geschorst wegens matchfixing en andere overtredingen van de regels tegen gokpraktijken. Het gaat om Daniele Bracciali (40) en Potito Starace (37). Bracciali is levenslang verbannen uit het tennis en kreeg een boete van 250.000 dollar. Starace mag zich tien jaar lang niet met tenniszaken bezighouden. Hij moet een boete van 100.000 dollar betalen. Beide Italianen werden schuldig bevonden aan illegale handelingen tijdens het ATP-toernooi in Barcelona in april 2011.

Bracciali staat momenteel op de 100ste plaats op de wereldranglijst van het dubbelspel, met de 21ste positie als hoogste notering. Starace, die al was gestopt met toptennis, bereikte in oktober 2007 zijn hoogste klassering in het enkelspel (27ste). De Italiaanse tennisbond schorste het duo in augustus 2015 al voor het leven wegens matchfixing. Die straf werd een paar maanden later ingetrokken. Starace werd toen nog in hoger beroep vrijgepleit. De schorsing van Bracciali werd destijds teruggebracht tot een jaar.