Ex-profs, nu allebei toernooidirecteur: Krajicek & Norman: "Jouw toernooi is mijn natte droom, Richard" Bart Fieremans en Filip Dewulf

13 oktober 2018

09u25 0 Tennis Als ex-tennisprof delen Dick Norman (47) en Richard Krajicek (46) hun piek op Wimbledon. Maar nu is Krajicek al 15 jaar toernooibaas in Rotterdam, Norman start zijn eerste Antwerpse European Open als directeur. Wij brachten de twee reuzen van 2m03 en 1m96 samen.

Het blauwe veld in de Lotto Arena ligt piekfijn, de zaal ruikt naar een fris verflaagje. Arbeiders verfraaien het decor, leggen mooie tegeltjes. Norman monstert de details voor de start zondag. In februari bezocht hij nog het ATP-toernooi in Rotterdam van Krajicek. In het interview wisselen ze expertise uit, maar we trappen af met hun mooiste historie op Wimbledon.

Richard, herinner je je Norman nog in Wimbledon '95?

Krajicek: "Haalde jij toen geen kwartfinale?"

Norman: "Achtste finale, tegen Boris Becker. Ik kwam uit de kwalificaties als lucky loser, en klopte grasspecialisten Cash, Edberg en Woodbridge, op mijn eerste grandslam ooit."

Krajicek: "(verbaasd) Ongelooflijk. Wimbledon was in 1995, net als in 1994, niet mijn toernooi. Ik verloor in de eerste ronde. Daren Cahill won toen zijn laatste match uit zijn carrière tegen mij. In de tweede ronde gaf hij op, nadien speelde hij nooit meer (lacht). Ik dacht: 'Ben ik dan zo slecht op gras dat ik niet win van een speler op pensioen?"

