Ex-nummer één in het tennis ging ten onder aan druk: “Wereldberoemd zijn moest dikke fun worden. Het omgekeerde was waar”

Bron: The Double Bagel 1 Tennis Ex-nummer één in het tennis Dinara Safina vertelde in een openhartig interview dat ze kreunde onder de druk van ‘s werelds beste te zijn. Genieten zat er voor de 34-jarige Russische, inmiddels op pensioen, niet in. “Eens je wereldberoemd bent, is niets wat het lijkt.”

“Een sportcarrière is zo kort. Ik wil gewoon genieten van alles”, vertelde Dinara Safina in 2003 - toen 16 jaar en het nummer 63 op de ranking - op haar allereerste grote persconferentie. Ze had toen net landgenote en wereldster Anna Kournikova geklopt. Toen kon ze nog lachen, voor, tijdens en na elke match, maar het zou keren.

Zes jaar later stond ze op nummer één, had ze al olympisch zilver gewonnen op de Spelen van Peking en geraakte ze in alle grandslams tot minstens de halve finales. Ze zat in haar gloriejaren, maar zegt in de podcast The Double Bagel dat haar plezier in het spelletje volledig afnam. De druk was te groot, elke vraag was er één te veel.

“Ik voel helemaal de drang niet om ooit een comeback te maken” vertelt de zus van Marat Safin, nummer één geweest bij de mannen, vanuit lockdown in Moskou. “En dat gevoel zit heel diep. Op de een of andere manier ben ik teleurgesteld in het tennis. Ik droomde ervan om wereldberoemd en de nummer één te worden. Om echt dat speciale en andere leven te hebben. Maar eens je daar bent, besef je dat niets is wat het lijkt en vallen al je dromen in elkaar”, is de Russische openhartig.

Ze nam naar eigen zeggen het tennis ook te ernstig en kon haar emoties niet ventileren. Waar broer Marat zijn racket kapot sloeg, kropte Dinara alles op. “Ik kon met mijn emoties en spanningen nergens heen. Dat maakte het zo lastig. Ik had niet gedacht dat ik zoveel druk zou ervaren. Het moest dikke fun worden, maar het werd het omgekeerde. Iedereen kijkt naar je, iedereen wil je verslaan. En ik kreeg altijd diezelfde vraag: ‘wanneer ga je eindelijk die eerste grandslam winnen? (ondanks twee finales op Roland Garros en één finale op de Australian Open sloeg ze daar niet in, red.) Ik dacht steeds: ‘denk je nu echt dat ik dat zelf niet wil?’ Natuurlijk wou ik een grandslam winnen. Die vragen kwamen hard aan, ik kon daar niet mee om.”

In 2010 viel de Russische na rugproblemen terug op de wereldranglijst, even later zette ze een punt achter haar carrière. “Het voelde zo geweldig. De druk was weg.” Toch wil ze in het wereldje blijven, als coach. Haar struggles uit het verleden kunnen goed van pas komen. “Ik wil de spelers waarschuwen om niet dezelfde fouten te maken als mij. Want eigenlijk is tennis gewoon een fantastische sport waar je veel plezier aan beleeft. Dus probeer in die korte carrière zo veel mogelijk te genieten.”

Safina won in haar elf jaar durende carrière 12 WTA-titels, maar geen grandslam. Ze haalde in 2008 de finale van Roland Garros en de halve finale van de US Open en in 2009 de finale van de Australien Open, de finale van Roland Garros en de halve finale van Wimbledon. De zilveren olympische medaille op de Spelen van Peking in 2008 is haar grootste verwezenlijking. Ze verdiende 9,5 miljoen euro aan prijzengeld.

