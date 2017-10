Ex-nummer 1 Martina Hingis stopt na WTA Finals met tennissen - Venus Williams voorbij Muguruza naar halve finales 16u04

Bron: Belga 0 Getty Images Martina Hingis.

Martina Hingis zet na WTA Finals punt achter carrière

Martina Hingis stopt na de WTA Finals in Singapore met tennissen. Dat heeft de 37-jarige Zwitserse vandaag bekendgemaakt. Hingis neemt in Singapore aan het dubbelspel deel aan de zijde van de Taïwanese Yung-Jan Chan.



"Het is voor mij het geschikte moment", verklaarde Hingis op de Zwitserse sportwebsite sport.ch. "Het is beter om op een hoogtepunt te stoppen. De successen die ik de drie laatste jaren behaald heb, waren super en het zou erg moeilijk worden om ze te toppen."



Hingis speelde haar eerste WTA-toernooi in oktober 1994, amper twee weken na haar veertiende verjaardag. Ze stond 209 weken aan de kop van de WTA-ranking en schreef niet minder dan 25 grandslams op haar naam: vijf in het enkelspel, dertien in het dubbel en zeven in het gemengde dubbel. Alleen een eindoverwinning in het enkelspel op Roland Garros ontbreekt op haar palmares. In totaal pakte Hingis op het circuit 43 enkeltitels, 64 dubbeltitels en acht gemengde dubbeltitels.



Van 2003 tot 2006 onderbrak Hingis een eerste maal haar loopbaan, waarna ze tussen 2008 en 2012 opnieuw tijdelijk stopte. Nadien legde de Zwitserse zich vooral toe op het dubbelspel.



In dat dubbelspel werkt Hingis vandaag de kwartfinales af in Singapore. Samen met haar partner Chan is ze de nummer één van de wereld in het dubbel.

Getty Images

Venus Williams naar halve finale WTA Finals

Venus Williams (WTA 5) heeft haar ticket voor de halve finales van de WTA Finals in Singapore beet. De 37-jarige Amerikaanse, in 2008 winnares van het toernooi, versloeg op de derde speeldag de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 2) in twee sets: 7-5 en 6-4. De partij nam één uur en 41 minuten in beslag.

In dezelfde witte groep stelde Karolina Pliskova (WTA 3) eerder al haar plaats in de halve finales veilig. De Tsjechische verloor vroeger op de dag in een overbodig duel wel van de Letse Jelena Ostapenko (WTA 7), die ondanks de overwinning uitgeschakeld was.



In de rode groep is de Deense Caroline Wozniacki (WTA 6) na zeges tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) en de Roemeense Simona Halep (WTA 1) al zeker van een plek bij de laatste vier. Morgen neemt Halep het op de slotspeeldag op tegen Svitolina en treft Wozniacki de Française Caroline Garcia (WTA 8).



De eerste twee van elke groep stoten door naar de halve finales. Vorig jaar ging de titel naar de Slovaakse Dominika Cibulkova.

Photo News