Ex-laureate Wimbledon kondigt na ernstige ziekte haar terugkeer op het WTA-circuit aan

20u02

Bron: Belga 0 AP Tennis De Française Marion Bartoli, die gestopt was in augustus 2013, heeft haar comeback op het WTA-circuit aangekondigd. Bartoli deed dat in een videoboodschap op haar Instagramaccount.

"Het zal een grote uitdaging worden", sprak de 33-jarige Bartoli. "Ik hoop midden maart klaar te zijn om deel te nemen aan het toernooi in Miami. Ik kijk er naar uit opnieuw op de baan te staan en samen met het publiek grote emoties te beleven. Vooral Roland Garros en de Fed Cup lagen me altijd nauw aan het hart."

Bartoli verliet in augustus 2013, nauwelijks een maand na haar zege op Wimbledon, het professioneel tennis. Ze liep nadien een ernstig virus op en vermagerde hevig. Begin vorig jaar woog ze op een bepaald moment nog amper 45 kg, terwijl ze in haar carrière juist bekendstond als één van de weinige relatief mollige speelsters. Op het moment dat ze Wimbledon won, woog ze bijvoorbeeld 68 kg. Eind 2016 hervond ze haar goede gezondheid en nam ze deel aan de marathon van New York. Ze speelde ook diverse toernooien voor ex-speelsters.

I am delighted to announce my comeback on the professional circuit of the @wta next year. I am so looking forward to see you again during my matches and share some amazing emotions with you 💋 @eurosportfrance #marionisback 🎾 Een foto die is geplaatst door null (@bartolimarion) op 19 dec 2017 om 19:33 CET