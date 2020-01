Ex-coach van Clijsters: “De comeback van Kim? Een moeilijk verhaal” FDW

21 januari 2020

08u24 0

In twee episodes begeleidde Wim Fissette Kim Clijsters op de tour en won drie grandslamtitels met haar tijdens het tweede deel van haar carrière. In september 2011 gingen ze uit elkaar, maar mogelijk lopen ze mekaar binnenkort opnieuw tegen het lijf. “Het damestennis is toch wel wat veranderd”, uitte Fissette zijn twijfels bij deze nieuwe comeback. “Kim kon de bal hard slaan, maar jonge meisjes als Yastremska of Osaka slaan nog een stuk harder terwijl de meesten ook nog een goede service hebben. Ik laat me graag verrassen, maar alles zal afhangen van haar fysieke conditie. Als ze daarin niet top zal zijn, zal het moeilijk worden. Kim gaat bovendien terugkomen met hoge verwachtingen, niet om hier en daar eens een ronde te winnen. Dan is het de vraag hoe ze met een eventuele tegenslag zal omgaan. Kijk naar Sharapova, die nu al twee jaar probeert terug te keren naar de top. De concurrentie is echt wel serieus vergroot.”