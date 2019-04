Ex-coach (en nonkel) over pijnlijke strijd die Nadal al jaren voert met zijn lichaam: “Héél moeilijk” TLB

Bron: Cinco Dias 0 Tennis Rafael Nadal dendert maar voort, ondanks de vele (pijnlijke) fysieke ongemakken waarmee de Spaanse tennisser al jaren kampt. In een gesprek met het Spaanse medium ‘Cinco Dias’ vertelt Toni Nadal, de oom en ex-coach van de elfvoudig winnaar van Roland Garros, dat zijn neef volgens hem “geen tennisser is, maar een geblesseerde die tennis speelt”.

Domper voor de tennisfans, midden maart. In de halve finale van het toernooi in Indian Wells zouden ze zich nog eens kunnen verlekkeren aan een duel tussen Roger Federer en Rafael Nadal, maar de krachtmeting kwam er niet. Nadals knie speelde te fel op en de nummer 2 van de ATP-ranking gaf verstek, zodat hij met het gravelseizoen in het verschiet zou kunnen herstellen.

Nadal voert al jaren een pijnlijke strijd met fysieke ongemakken, zeker ook op hardcourt. Toni Nadal, de nonkel en lange tijd trainer van de Spaanse legende, erkent in interview met ‘Cinco Dias’ dat het lichaam van zijn neef niet altijd meer mee wil. “Rafael wil altijd maar blijven tennissen, ondanks zijn fysieke problemen. Zijn wil om te blijven presteren, houdt hem op de baan. Hoelang nog? Wie zal het zeggen? Ik schat dat hij nog twee tot drie jaar zal tennissen. Voor mij is ‘Rafa’ eigenlijk geen tennisser, maar een geblesseerde die tennis speelt. Dat is héél moeilijk.”

Nadal, tegenwoordig getraind door Carlos Moya en Francisco Roig, heeft zijn trainingen inmiddels wel weer hervat op zijn Rafa Nadal Academy. Een twaalfde eindzege in Parijs spookt nu ongetwijfeld al door zijn hoofd. “Succes boeken, dat betekent voor mij niet Roland Garros of de US Open winnen”, aldus Toni Nadal. “Succes boeken is béter worden. Een Grand Slam winnen hangt niet enkel van de speler zelf af, maar ook van bijvoorbeeld de tegenstanders die je voorgeschoteld krijgt.” De volgende afspraak voor Nadal wordt het graveltoernooi in Monte Carlo.