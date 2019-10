European Open op weg naar recordeditie: “We voelen dat het leeft” FDW

17 oktober 2019

20u34 0 Tennis Na twee edities waarin er verlies werd geleden en vorig jaar dat er net niet break-even werd gedraaid stevent de European Open dit keer af op een record(je). De organisatie hoopt zondag af te klokken op 30.000 toeschouwers die naar de Lotto Arena kwamen.

De European Open, bezig aan de vierde jaargang, draait op een budget van circa 2,7 miljoen euro. 711.275 euro daarvan is prijzengeld en een substantieel deel gaat ook naar de premies voor toppers als Goffin, Monfils, Wawrinka en Murray. “Bij de ene is dat al wat meer dan de andere”, glimlacht tornooidirecteur Dick Norman. “Maar als er dan last minute zich nog een topspeler aandient (nummer zes van de wereld, Sascha Zverev, informeerde naar een wildcard vóór hij de finale speelde in Shanghai, red) dan moeten wij met spijt in het hart melden dat ons budget op is.”

Dat budget wordt bijeengebracht door sponsorinkomsten, tv-rechten – “Zeker het deel voor online-tv is serieus gegroeid”, weet Norman – hospitality (VIP-pakketten) en wordt dichtgereden met de ticketverkoop. In 2016 kwamen er ongeveer 16.000 tennisliefhebbers naar de Lotto Arena afgezakt, een jaar nadien waren dat er 20.000 en vorig seizoen klokte men af op 24.500 fans, en dat ondanks de afwezigheid van publiekstrekker nummer een, David Goffin. In 2018 draaide de organisatie bijna break-even en daarom heeft men er goede hoop in dat het in 2019 eindelijk een (financiële) doorbraak wordt.

“De ticketverkoop verliep duidelijk beter”, aldus Norman. “Voor dinsdag (eerste ronde Murray) bijvoorbeeld kostte een ticket dubbel zoveel als vorig jaar en toch zijn er veel meer verkocht.” Concrete cijfers wilde de organisatie nog niet geven maar in de eerste dagen van de European Open zou er 50 procent meer tickets de deur zijn uitgegaan terwijl men voor het weekend een verhoging met 20 procent kon noteren. “Dit tornooi heeft tijd nodig om te groeien”, aldus Norman. “Maar we voelen dat het leeft. En je hebt een beetje geluk nodig. Vorig seizoen wou Murray komen maar was hij, net als Goffin, gekwetst. Deze keer hebben we heel veel toppers en dat zorgt logischerwijs voor veel meer aandacht. Iedereen happy.”