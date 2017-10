European Open in Antwerpen strikt nu ook Nick Kyrgios 17u21 0 Getty Images for Laver Cup Nick Kyrgios. Tennis Het goede nieuws voor de fans van de European Open blijft maar komen. Na de tornooizege van David Goffin in Shenzen gisteren mag de organisatie vandaag de komst van Nick Kyrgios aankondigen. Het Australische supertalent krijgt een wildcard en wordt van 15 tot 22 oktober samen met David Goffin één van de absolute blikvangers in de Antwerpse Lotto Arena op de European Open, het enige ATP World Tour-tornooi in België.

"We zijn verheugd een speler van het kaliber van Kyrgios te kunnen aankondigen", zegt tornooidirecteur Andy Hancock. "De Australiër is één van de meest dynamische en tot de verbeelding sprekende jonge spelers op de ATP Tour en met zijn flamboyante speelstijl zorgt hij altijd voor spektakel. Het publiek zal ervan smullen!"

Kyrgios is 22 en bereikte in zijn jonge carrière al de kwartfinales op de Australian Open en Wimbledon en heeft drie ATP-titels op zijn palmares staan. Momenteel staat hij 19de op de wereldranglijst, maar vriend en vijand is het erover eens dat hij het in zich heeft om uit te groeien tot een vaste waarde in de top-10. Vorige maand speelde Kyrgios nog tegen David Goffin en Steve Darcis in de halve finales van de Davis Cup. De Australiër moest het onderspit delven tegen Goffin en haalde het in vijf sets van Darcis.

Op de European Open is een nieuw duel tegen Goffin of Darcis mogelijk en met Ruben Bemelmans komt ook de derde sterkhouder van het Belgische Davis Cup-team over twee weken naar de Lotto Arena. Goffin zit alleszins in topvorm, want zondag nog veroverde de Belgische nummer 1 in het Chinese Shenzen de derde ATP-titel uit zijn carrière.



Naast Kyrgios, Goffin, Darcis en Bemelmans staan er nog wel wat interessante namen op de deelnemerslijst van de European Open. Zo hebben de Franse titelverdediger Richard Gasquet, diens landgenoot Gaël Monfils, de ervaren Spanjaard David Ferrer of de Canadese shooting star Denis Shapovalov allemaal toegezegd.