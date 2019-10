Erg sterke Goffin versiert vijf setpunten tegen Federer, maar laat ze onbenut en verliest met 7-6 en 6-3 ODBS

10 oktober 2019

14u36 0 Tennis Aflevering elf tussen Goffin en Federer, maar weer geen succes voor onze landgenoot. In de achtste finale van het Masters 1000-toernooi in Shanghai kon de Luikenaar geen tweede keer winnen van de Zwitserse tennisgod. Goffin (ATP 14) speelde nochtans een erg sterke eerste set, naar het beeld van zijn Aziatische tour, maar liet het na af te maken ondanks vijf setpunten. 7-6 (9/7) en 6-3 voor de tien jaar oudere Federer (ATP 3). Goffin mag wel blijven hopen op een nieuwe deelname aan de Masters. Hij had in China immers geen punten te verdedigen.

Het pleit voor Goffin dat hij er ditmaal wel een meer dan voldragen clash van maakte. Zo zag ook Roger Federer het. “Het was een heel spannende eerste set, zoals de score doet vermoeden. David kreeg vijf setpunten en dan heb je wat geluk nodig. Er waren heel wat ‘close calls’. Maar ik ben hard blijven knokken en voor David zat het misschien niet mee op dat moment. Daar heb ik gebruik van kunnen maken. We speelden allebei heel goed vind ik. Het was een uitstekende eerste set met heel veel kwaliteit in het tennis”, aldus ‘King Roger’. “In de tweede set bleven we aan elkaar gewaagd, wat interessant was, en we kregen allebei kansjes. Uiteindelijk lukte ik die ene break en kon ik het met mijn opslag afmaken. Mijn service draaide de hele wedstrijd goed en dat heeft mij misschien gered vandaag.”

SET 1: 7-6 (9/7) FEDERER

Ondanks een aarzelende start (Federer wint zijn eerste opslaggame op ‘love’ na amper een minuut) zit Goffin meteen goed in de match. Zijn service draait, zoals vorige week in Tokio waar hij de halve finale speelde tegen Djokovic, ook nu weer prima. Waarna Goffin het Federer ook moeilijk maakte op de service van Zwitser. Federer behoudt die nog (2-1), maar Goffin doet het prima en kan bij 5-5 wel door de opslag van Federer gaan. ‘Le Goff’ vergeet zich nadien wel te belonen. Ondanks drie setpunten laat hij het na zijn service binnen te halen. Het eerste mikt hij buiten, bij het tweede slaat hij een dubbele fout en bij nummer drie raakt de return van Federer het net, waardoor Goffin verrast is.

Zo volgt er een tiebreak. Ook daarin weer een prima Goffin, die uitloopt naar 5-2. Maar die het vervolgens wéér niet kan afmaken. Bij 6-5 laat Goffin een vierde setpunt onbenut. En ook nummer vijf levert niets op, onwaarschijnlijk. En daarna mikt Goffin een bal millimeters buiten, zo wijst Hawkeye uit. Waarna Federer bij 7-8 het wel meteen afmaakt. Bijzonder frustrerend voor Goffin.

Now THAT is a serious shot from @David__Goffin 🔥



🎥: @TennisTV | #RolexShMasters pic.twitter.com/GuaiuuyjUO ATP Tour(@ atptour) link

SET 2: 6-3 FEDERER

Een mentaal bijzonder zware opgave voor Goffin om in de tweede set een even hoog niveau te halen en Federer opnieuw in de problemen te brengen. Dat is er aan te zien: onze landgenoot is minder solide en dominant op de eigen service. Het gaat nog gelijk tot 3-3, maar dan is verzilvert Federer zijn derde breakkans in deze set. Met een gelukje, want zijn bal bal raakt de netband waarna een een verraste Goffin in het net slaat. Excuses van Federer voor Goffin, die daar weinig mee koopt. Hij verliest wel niet zijn goed humeur en trekt het net wat hoger.

Federer bevestigt zijn break (5-3) en kan de wedstrijd een game later uitserveren op de eigen opslag. Dat doet hij ook en zijn eerste matchpunt is meteen het goeie: 6-3. Met een ace en na net geen twee uur tennis maakt de ‘Fed Express’ er een einde aan. Hij speelde de kwartfinale tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 6) of de Rus Andrey Rublev (ATP 33). De Zwitser won de Rolex Shanghai Masters al twee keer, in 2017 en 2014.

Federer finds a way in Shanghai 💪@rogerfederer makes his 87th (!!) ATP Masters 1000 quarter-final after defeating Goffin at the #RolexShMasters 👏



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/38t0HjhosX ATP Tour(@ atptour) link

Djokovic, de titelverdediger, zit na winst tegen Isner al in de kwartfinales in Shanghai ( 7-5 en 6-3):