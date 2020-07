Er zijn slechtere plekken om voor het eerst weer te winnen: Clijsters tennist in luxeresort, compleet met casino en presidentiële atoombunker Redactie

14 juli 2020

14u57 0 Tennis Kim Clijsters is goed aan het World Team Tennis-toernooi begonnen. Onze landgenote won gisteren de eerste (onofficiële) wedstrijd sinds haar comeback. Al springt naast die prestatie vooral ook haar verblijf in het oog. Maak kennis met het imposante Greenbrier Resort, plek waar in het verleden vooral golfers en Amerikaanse presidenten grote sier maakten.



5-2-winst tegen Bernarda Pera (WTA-60). Op haar 37ste won Kim Clijsters de eerste (onofficiële) wedstrijd sinds ze eind vorig jaar haar comeback aankondigde. Clijsters vertrok vorige maand voor onbepaalde tijd naar de States om zich voor te bereiden op het tweede deel van het seizoen. Na de coronastop zijn het WTA-toernooi van Cincinnati en de US Open in augustus de eerste grote doelen voor de vrouwelijke tennissters.

Clijsters mag ondertussen met nog wat anderen warmdraaien op het World Team Tennis-toernooi. Onze landgenote zit met negen teams van ongeveer vijf spelers en wat beperkte omkadering in één bubbel samen in het ‘Greenbrier Resort’ in White Sulphur Springs in West Virginia. Veel zorgen zal ze zich er niet moeten maken. Clijsters zal er zich in alle comfort kunnen voorbereiden op wat rest van het tennisseizoen.

Want het Greenbrier Resort is geen gewoon hotelletje. Het resort is op een domein van 4.500 hectare neergepoot in de staat West Virginia. Het vijfsterren-etablissement telt 710 kamers, 20 restaurants, 36 winkels en meer dan 55 indoor- en outdooractiviteiten. Althans zo staat te lezen op de website. Een luxesuite kost er 22.000 euro per nacht. De goedkopere verblijven 400 euro per nacht.

Presidentiële bunker

Maar er is meer. De omschrijving op de website is nog maar het topje van de ijsberg. Het Greenbrier heeft immers een meer dan rijke geschiedenis. Sinds de oprichting van het hotel in 1778 verbleven niet minder dan 27 Amerikaanse presidenten in het resort. Dwight Eisenhower was lange tijd de laatste, tot Donald Trump er in 2018 opnieuw zijn intrek nam voor een speech aan de vooravond van Independence Day (4 juli).

Of Trump er een bezoek bracht aan de indrukwekkende schuilkelder onder het resort, is niet geweten. Volgens de overlevering ligt onder het domein nóg een ondergronds ‘hotel’. The Greenbrier Bunker werd op het toppunt van de Koude Oorlog gebouwd uit vrees voor een kernoorlog. Bedoeling was om er de Amerikaanse president in onder te brengen als er een nucleaire aanval zou plaatsvinden.

De atoomschuilkelder is vandaag één van de voornaamste attracties van het hotel. The Bunker werd nooit in gebruik genomen, maar is nu onderwerp van The Bunker Tour at the Greenbrier. Het ondergronds onderkomen bleef jarenlang geheim. De legende wil dat de constructiearbeiders te horen kregen dat het om een tentoonstellingszaal ging.

Ryder Cup

Naast The Bunker Tour en 36 winkels kunnen gasten zich in het Greenbrier Resort ook ophouden in het casino, de schaatsbaan, de Titanic-escape room of één van de wellnesscentra. Als activiteiten wordt kajakken, raften, een cursus om valkenier te worden of een karrentocht met paarden aangeraden. Al blijven naast de presidentiële bunker vooral de tennis- en golfacommodaties de grote paradepaardjes.

Sinds 2010 is het Greenbrier Resort de thuishaven van The Greenbrier Classic, één van de haltes in de PGA Golf Tour. Ook de Ryder Cup waarin Amerikaanse golfers het tegen Europese tegenhanger opnemen vond er al plaats op de golfbaan met 18 holes. Voor tennissers is er naast terreinen binnen en buiten ook een heuse arena met niet minder dan 2.500 zitplaatsen gebouwd.

Het is in die setting dat Clijsters met haar collega’s de komende weken het World Team Tennis-toernooi mag afwerken. Wegens de coronamaatregelen is de capaciteit van het tennisstadion teruggebracht naar 500 zitplaatsen. Clijsters en co verblijven tot begin augustus in het Greenbrier Resort. In totaal wordt er een prijzenpot van vijf miljoen dollar (4,4 miljoen euro) verdeeld.

Lees ook:

