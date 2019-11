Er is leven na het tennis: Steve Darcis vervoegt sportieve staf Franstalige tennisfederatie Redactie

28 november 2019

11u56

Bron: Belga 0 Tennis Steve Darcis zal vanaf 1 maart aan de slag gaan bij de sportieve staf van de Franstalige Tennisfederatie AFT. Dat heeft de AFT donderdag laten weten. De 35-jarige Darcis zet normaliter in januari, na de Australian Open, een punt achter zijn loopbaan.

“Dit is een geweldige uitdaging voor mij”, reageerde Darcis, die er nooit een geheim van gemaakt heeft voor zichzelf een toekomst als trainer te zien.

Darcis, die de laatste jaren moest afrekenen met heel wat blessures, won in zijn carrière twee ATP-toernooien. In 2007 was hij de beste in Amersfoort, het jaar nadien triomfeerde hij in Memphis. Hij werkte met België ook twee finales van de Davis Cup af, die telkens verloren werden. In 2015 was Groot-Brittannië in Gent te sterk, twee jaar later botsten de Belgen in Rijsel op Frankrijk. Recent verdedigde ‘Mister Davis Cup’ de Belgische kleuren in Madrid een laatste maal, maar ons land sneuvelde er in de poules.

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.