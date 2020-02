Entourage onthult met opvallende shirts codenaam achter comeback Clijsters DMM/GVS

18 februari 2020

04u00 0

‘Spacewalk: lift off’ - ruimtewandeling: vertrek. Met dit opmerkelijke opschrift op de T-shirts werd Kim Clijsters in Dubai aangemoedigd door haar entourage. Meteen een verwijzing naar de codenaam van het comeback-project, onthulde de Limburgse nadien. “Spacewalk was de naam die we het project gegeven hadden nog voor we de terugkeer bekendmaakten. Ik wil die T-shirts zeker eens van dichtbij zien”, vertelde Clijsters na haar hoopvolle nederlaag tegen Muguruza. “Het deed ook deugd om die Belgische vlaggen te zien van alle Belgische fans die aanwezig waren. Dat hielp om die mindere eerste set te vergeten en positief te blijven.”