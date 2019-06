Enkel Mertens uitgeschakeld in Rosmalen, Goffin en andere Belgen stoten door Redactie

11 juni 2019

18u01

Bron: Belga

Goffin opent vlot op gras tegen ex-winnaar van Wimbledon voor junioren

David Goffin (ATP 33) is goed begonnen aan zijn campagne op gras. De Luikenaar klopte in het Nederlandse Rosmalen (635.750 euro) het Spaanse talent Alejandro Davidovich Fokina (ATP 129) in twee korte sets. Goffin haalde het in 48 minuten met 6-0 en 6-2 van de 20-jarige qualifier, die in 2017 het juniorentoernooi op Wimbledon won. In het kwalificatietoernooi van Rosmalen schakelde Davidovich Fokina onder meer de Fransman Nicolas Mahut (ATP 189) uit. Die won in 2015 de titel in Rosmalen door in de finale Goffin te verslaan. Het was het eerste onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en zijn Spaanse opponent.

Goffin, die het vijfde reekshoofd is, treft in de tweede ronde (achtste finales) de Australiër Matthew Ebden (ATP 66) of de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 45). “Ik ben heel tevreden”, begon Goffin na afloop. “Ik heb al beter gedaan als vorig jaar, toen ik geen enkele wedstrijd won op gras. Ik speelde goed vandaag. Het is nooit makkelijk de switch te maken van gravel naar gras. Gras is echt een speciale ondergrond. Je kan makkelijk uitglijden. Het is dus belangrijk meteen het goede gevoel te hebben. Ik heb goed opgeslagen vandaag en ook goed geretourneerd. Ik voel dat het goed zit.”

Goffin heeft goede herinneringen aan het toernooi in Rosmalen. Bij zijn vorige deelname, in 2015, haalde hij de finale, die hij verloor van de Fransman Nicolas Mahut. “Ik had toen een heel goede week”, blikte de Luikenaar terug. “Ik versloeg er Gilles Muller in de halve finale. Tegen Mahut verloor ik dan wel, maar iedereen weet dat dit zo’n beetje zijn tweede thuis is (de Fransman won het toernooi in 2013, 2015 en 2016, red.). We zullen zien hoe het nu loopt. Ik zag vandaag al enkele Belgische vlaggen in de tribune. Het is altijd leuk dichtbij huis te spelen. Ik voel me zowel fysiek als mentaal top. Het doel is hier zoveel mogelijk wedstrijden te spelen ter voorbereiding op Wimbledon. Ik hoop mijn goede vorm van Roland Garros te kunnen doortrekken.”

Flipkens heeft revanche beet

Kirsten Flipkens (WTA 69) zit op haar beurt al in de tweede ronde. De Kempense haalde het na één uur en 34 minuten tennis in drie sets (6-3, 3-6 en 6-1) van de Servische Aleksandra Krunic (WTA 66). De wedstrijd was een heruitgave van de finale van vorig jaar in Rosmalen. Toen won Krunic in drie sets. In de tweede ronde wacht voor Flipkens een confrontatie met de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 32). Zij versloeg in haar eerste duel in Nederland de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 113) in twee sets (6-4 en 6-4).

Ook Van Uytvanck wint

En ook Alison Van Uytvanck (WTA 55) heeft zich, ten koste van de Chinese Yafan Wang (WTA 57), geplaatst voor de tweede ronde op. Van Uytvanck haalde het na twee uur en drie minuten in twee sets (7-6 (7/4) en 6-3). In de tweede ronde treft Van Uytvanck, het negende reekshoofd, de Kazachse kwalificatiespeelster Elena Rybakina (WTA 134). Zij versloeg in haar eerste duel de Amerikaanse qualifier Varvara Lepchenko (WTA 127) in twee korte sets (6-1 en 6-2).

Greet Minnen (WTA 139) plaatste zich gisteren als eerste Belgische al voor de tweede ronde. Minnen won in twee sets (7-5 en 6-4) van de Duitse Mona Barthel (WTA 88). In de tweede ronde morgen treft ze de Russische Margarita Gasparyan (WTA 63).

Elise Mertens gaat er meteen uit tegen Alexandrova, die Bonaventure tegenkomt in tweede ronde

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in Rosmalen. De Limburgse, het derde reekshoofd, verloor na één uur en tien minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-2) van de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 52). Zij speelt in de tweede ronde tegen een andere Belgische, Ysaline Bonaventure (WTA 10). De Luikse rekende in haar eerste ronde na één uur en 25 minuten tennis in drie sets (6-2, 2-6 en 6-0) af met de Franse ‘lucky loser’ Fiona Ferro (WTA 95).

Mertens is zo de enige Belgische die de eerste ronde niet overleefde. Alison Van Uytvanck (WTA 55), het negende reekshoofd, won eerder op de dag in twee sets (7-6 (7/4) en 6-3) van de Chinese Yafan Wang (WTA 57). Kirsten Flipkens (WTA 69) toonde zich een halfuur eerder - in een remake van de finale van vorig jaar in Rosmalen - in drie sets (6-3, 3-6 en 6-1) te sterk voor de Servische Aleksandra Krunic (WTA 66). Gisteren had Greet Minnen (WTA 139) zich al als eerste geplaatst voor de tweede ronde door in twee sets (7-5 en 6-4) afstand te nemen van de Duitse Mona Barthel (WTA 113).

