En of onze Belgische tennissers dromen van de Davis Cup

16u24 0 Photonews / Instagram Darcis Tennis David Goffin maakt op dit moment nog furore op de Masters, maar volgende week staat al een nieuwe afspraak met de tennisgeschiedenis op het programma. Van 24 tot 26 november geeft ons land Frankrijk partij in de finale van de Davis Cup. En Darcis en co dromen overduidelijk van de eindoverwinning.

De bedden in het hotel in Lille zijn immers opgemaakt met een gepersonaliseerde overtrek. Op een foto die Steve Darcis op Instagram postte, bespeuren we een dekbed vol foto's met de beste momenten van het Belgische team, samen met de veelzeggende woorden"Dream big." Hopelijk inspireert het onze jongens.

Quel plaisir de faire partie de cette équipe !!!! #1objectif#1equipe#1pays#PROUD#allezlesgars#captainjo Een foto die is geplaatst door Steve Darcis (@darcis_steve) op 19 nov 2017 om 13:47 CET