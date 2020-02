En dan had ze haar comeback nog niet eens gemaakt: Clijsters onderging in 2019 al zes dopingcontroles YP

22 februari 2020

09u01

Bron: DH 0 Tennis De ITF (International Tennis Federation) heeft inkijk gegeven in de dopingcontroles uit 2019 en wat blijkt: Kim Clijsters, die in september haar comeback aankondigde en die vorige week pas effectief maakte in Dubai, werd vorig jaar al zes keer gecontroleerd.

In 2019 ondergingen in totaal 1.342 spelers en speelsters over de hele wereld een of meerdere dopingcontroles. Dat leverde in een periode van twaalf maanden liefst 7.773 stalen op - 4.919 urine- en 2.854 bloedmonsters. Dertien sporters liepen tegen de lamp, gaande van het nemen van steroïden tot het gebruik van THC, de werkzame stof in cannabis.

Kim Clijsters onderging vorig jaar dus al zes controles - anders mocht ze niet opnieuw tennissen op het hoogste niveau - maar dat zijn er logischerwijze een pak minder dan de andere Belgische spelers en speelsters. Zo werden Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck 23 keer op het matje geroepen, Elise Mertens 21 keer. Bij onze mannen spant David Goffin de kroon met 19 controles, rolstoeltennisser Joachim Gérard moest er 17 ondergaan. Niemand testte positief.

Nog dit: de meest gecontroleerde speler in 2019 was de Zuid-Koreaanse Hyeon Chung, met 34 stuks. Toppers als Rafael Nadal, Roger Federer en Ashleigh Barty moesten 29 keer aantonen dat ze clean waren, Novak Djokovic 24 keer.

