Emotionele Kyrgios serveert 2.500 euro bijeen voor slachtoffers van bosbranden in Australië ABD

03 januari 2020

14u09

Bron: ANP 0 Tennis Nick Kyrgios heeft al 4.000 Australische dollars, omgerekend zo’n 2.500 euro, bij elkaar geslagen voor de slachtoffers van de bosbranden in zijn geboorteland Australië. De 24-jarige tennisser doneert 200 Australische dollar voor iedere ace die hij slaat. In zijn gewonnen wedstrijd tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (6-4 7-6) sloeg hij er 20.

“We hebben de mogelijkheden en het platform om zoiets voor elkaar te krijgen. Dit geld gaat naar de families, de brandweermannen, de dieren en iedereen die lijdt onder de bosbranden”, verzekerde een geëmotioneerde Kyrgios na zijn overwinning met tranen in zijn ogen. “Ik kom zelf uit Canberra en daar hebben we nu de slechtste lucht ter wereld. Dat vind ik verschrikkelijk.”

Kyrgios, de nummer 30 van de wereld, wil zijn getroffen landgenoten hulp bieden. Australische tennissers als Alex de Minaur, John Millman en John Peer volgen het initiatief van hun landgenoot die bekendstaat als ‘Bad Boy’ vanwege zijn vele woedeaanvallen op de tennisbaan.

Australië wordt al maanden geteisterd door bosbranden. Alleen al in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales is een gebied dat anderhalf keer zo groot is als België afgebrand. Honderden huizen zijn al in vlammen opgegaan.