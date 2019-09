Elke Clijsters reageert op de comeback van haar zus: “Kim vond haar draai niet zonder tennis” Anke Michiels

12 september 2019

15u52 0 Tennis Elke Clijsters is niet helemaal verrast, door de comeback van haar zus Kim. “Ik zag dit al een tijdje aankomen: Kim vond haar draai niet helemaal, zonder haar tennis.”

De mededeling van zus Kim rolt nog vers van de pers, maar voor Elke is het geen ál te grote verrassing. “Eerlijk? Ik merkte al een aantal jaren dat Kim nogal moeilijk haar draai vond. Zonder die sportieve ambitie, zonder erkenning ook, zonder de kick van wedstrijden te winnen. We hebben er een aantal keer over gesproken met elkaar. En ze besefte zelf ook heel goed dat ze iets… miste. Ze zei wel eens al grappend: “Misschien moet ik nog maar eens een herbeginnen?” En ik heb haar altijd geantwoord: ‘Kim, als je dat wil, doe dat dan. Je bent sterk genoeg, jij kan dat.’ Kim is immers altijd blijven sporten, het tennis heeft haar nooit losgelaten. Ik ben dus blij dat ze deze beslissing nu heeft genomen.”

Babysitten

“Kim heeft een uitdaging nodig. Ze zegt er zelf bij dat ze niks wil bewijzen, maar daar durf ik toch een héél klein beetje aan twijfelen. (lachje) Want natuurlijk zal ze zoveel mogelijk willen winnen. Evengoed zal ze op haar leeftijd perfect kunnen relativeren, als er iets niet lukt. Er zijn veel nieuwe jonge speelsters in het circuit - dat ziet Kim natuurlijk ook. Ik denk niet dat ze er té veel van verwacht, maar anderzijds is ze fit en sterk genoeg om terug mee te kunnen op een hoog niveau. De combinatie met haar drie kindjes zal mogelijk wat moeilijk zijn, maar ze is gelukkig warm omringd. Bryan (Lynch, red.) is zo’n engel - hij is ook als een grote broer voor mij trouwens - en een supergoede papa. HIj zal er alles aan doen om de boel draaiende te houden thuis. En anders ben ik er ook nog altijd, om wat vaker te babysitten!” (lacht)

Gelukkig

“Of ik zelf ook weer helemaal zal opgaan in die tenniswereld? Ik steun Kim volledig, en dat weet ze. Maar ik heb mijn leven, mijn gezin, mijn kindjes die ik aan school ga halen elke dag, mijn hobby’s - ik speel sinds kort met véél plezier en overgave padel. Ik zal haar parcours ongetwijfeld op de voet volgen, maar niet meer ter plekke in de tribunes, zoals vroeger. Dan reisde ik mee naar Australië, of naar de US Open en zoveel meer. Maar dat is nu wellicht niet haalbaar.”

“Natuurlijk ben ik trots op haar. Maar dat heeft eigenlijk niks met haar tennis te maken. Ik hoop, als zus, gewoon dat ze gelukkig is. Of ze nu thuis zit met haar kindjes, of terug de pannen van het dak speelt op een tennisveld? Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik hoop voor haar dat ze ervan kan genieten. En het zou geweldig zijn - al wil ik haar nu niet té veel druk opleggen, hoor - mocht ze ooit nog eens tegen Serena Williams uitkomen… en winnen natuurlijk.”