Elise Mertens wint eerste duel op B-Masters in drie sets LPB

23 oktober 2019

Elise Mertens (WTA 18) heeft haar eerste wedstrijd op de B-Masters in het Chinese Zhuhai (hard/2.419.844 dollar) tot een goed einde gebracht. Onze landgenote haalde het in drie sets van de Griekse Maria Sakkari (WTA 22). Het werd 6-2, 3-6, 6-1. Mertens en Sakkari stonden voor de zevende keer tegenover elkaar. Eerder dit jaar had de Griekse op het graveltoernooi van Rabat Mertens verslagen en de stand zo op 3-3 gebracht.

Voor Sakkari is het toernooi afgelopen. Dinsdag verloor ze in de Roos-groep immers ook al van Aryna Sabalenka (WTA 14), de Wit-Russische dubbelpartner van Mertens. Sabalenka en Mertens maken vrijdag in een onderling duel uit wie de groep wint en doorstoot naar de halve finale.

Twaalf speelsters strijden deze week op de WTA Elite Trophy (oftewel de B-Masters) voor de titel. Zij zijn onderverdeeld in vier groepen van drie. De winnares van elke groep stoot door naar de halve finale.