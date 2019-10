Elise Mertens wint eerste duel op B-Masters in drie sets, Goffin klopt Cilic in Bazel LPB

23 oktober 2019

Elise Mertens (WTA 18) heeft haar eerste wedstrijd op de B-Masters in het Chinese Zhuhai (hard/2.419.844 dollar) tot een goed einde gebracht. Onze landgenote haalde het in drie sets van de Griekse Maria Sakkari (WTA 22). Het werd 6-2, 3-6, 6-1. Mertens en Sakkari stonden voor de zevende keer tegenover elkaar. Eerder dit jaar had de Griekse op het graveltoernooi van Rabat Mertens verslagen en de stand zo op 3-3 gebracht.

Voor Sakkari is het toernooi afgelopen. Dinsdag verloor ze in de Roos-groep immers ook al van Aryna Sabalenka (WTA 14), de Wit-Russische dubbelpartner van Mertens. Sabalenka en Mertens maken vrijdag in een onderling duel uit wie de groep wint en doorstoot naar de halve finale.

Twaalf speelsters strijden deze week op de WTA Elite Trophy (oftewel de B-Masters) voor de titel. Zij zijn onderverdeeld in vier groepen van drie. De winnares van elke groep stoot door naar de halve finale.

Goffin staat na winst tegen Cilic in tweede ronde in Bazel

David Goffin (ATP 13) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Bazel (2.082.655 euro). De Luikenaar, het zesde reekshoofd, versloeg op het Zwitserse indoor hardcourt de Kroaat Marin Cilic (ATP 23) met tweemaal 6-4.

Goffin (28) en Cilic (31) speelden voor de zevende keer tegen elkaar. De stand was tot vandaag in evenwicht (3-3), al had Cilic wel de laatste drie duels gewonnen. Hun vorige ontmoeting dateerde van de achtste finales in de US Open van vorig jaar. Toen won Cilic, de US Open-kampioen van 2014, in drie sets.

In de achtste finales neemt David Goffin het op tegen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 37). Die ging in de eerste ronde in twee tiebreaks voorbij de Chileen Cristian Garin (ATP 38). Goffin ontmoette de 22-jarige Opelka al een keer op de ATP Tour. Begin 2017 klopte hij de Amerikaan in de eerste ronde van de Australian Open in vijf sets.

Goffin is een voormalig finalist in Bazel. In 2014 verloor hij de eindstrijd van Roger Federer, die zijn thuistoernooi al negen keer op zijn naam schreef. Mits een goede prestatie wil Goffin zijn kans(je) op deelname aan de Masters gaaf houden.