Elise Mertens wint dubbeltoernooi en plaatst zich voor WTA Finals - Andy Murray geeft forfait voor Peking en zet punt achter seizoen Redactie

29 september 2018

12u16

Bron: Belga 1

Elise Mertens wint dubbeltoernooi en heeft ticket beet voor WTA Finals

Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs hebben vandaag het dubbelspel gewonnen op het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.746.000 dollar). Daardoor is het duo meteen ook zeker van een ticket voor de WTA Finals van eind oktober in Singapore, waar de acht beste tandems van het seizoen vertegenwoordigd zullen zijn.

De zesde reekshoofden versloegen in de finale de Tsjechen Andrea Sestini Hlavackova en Barbora Strycova, de tweede reekshoofden: tweemaal 6-3 na 1 uur en 18 minuten.

Mertens verovert zo haar zesde dubbeltitel, ze stond voor de tiende keer in een dubbelfinale. Vier van haar titels behaalde ze aan de zijde van Schuurs: in 2017 in Guangzhou en dit jaar in Hobart, Rosmalen en Wuhan. Met Ann-Sophie Mestach opende de Limburgse in 2016 haar dubbelpalmares in Auckland en aan de zijde van Kirsten Flipkens won ze dit jaar ook nog in Lugano.

In het enkeltoernooi werd Mertens net als Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens in de eerste ronde uitgeschakeld.

Nieuwe Fed Cup-kapitein wordt dinsdag aangekondigd, Van Herck bevestigt noch ontkent

Dinsdag (11u) maakt de Koninklijke Belgische Tennis Bond (KBTB) in het Maison des Sports te Luik bekend wie de nieuwe kapitein wordt van het Belgische Fed Cup-team. Volgens verschillende media is dat Johan Van Herck (44), maar de huidige kapitein van het Davis Cup-team, gecontacteerd door Belga, bevestigt noch ontkent die berichten.

Van Herck zou zo kapitein worden van zowel het Belgische Davis Cup- als het Fed Cup-team. In 2015 en 2017 leidde hij de Belgische mannen naar de finale van de Davis Cup.

In maart van dit jaar zette de Belgische tennisbond de samenwerking met Dominique Monami als Fed Cup-coach stop. "De wisselwerking tussen Dominique en de ploeg bleek niet meer optimaal", zo klonk het. Daarop nam Ivo Van Aken eenmalig over voor het duel met Italië. België won met 0-4 in Genua en verzekerde zich zo van het behoud in de elitegroep met de acht beste landen.

De Belgische Fed Cup-vrouwen spelen op 9 en 10 februari 2019 in de eerste ronde van de Wereldgroep thuis tegen Frankrijk.

Andy Murray geeft forfait voor Peking

De Schot Andy Murray (ATP 311) geeft forfait voor het ATP-toernooi van komende week in Peking. Het voormalige nummer één van de wereld zet een punt achter zijn seizoen, zo berichten verschillende Britse media.

Gisteren werd Murray in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Shenzhen uitgeschakeld door de Spanjaard Fernando Verdasco. Nadien klaagde hij over pijn aan de enkel. Een ronde eerder was Murray nog te sterk voor Belgiës nummer één en titelverdediger David Goffin.

Murray, tweevoudig olympisch kampioen en goed voor drie grandslamtitels, timmert na heel wat blessureleed aan de weg terug. Bij het begin van de zomer vierde hij zijn rentree op de courts na een jaar afwezigheid. Dit seizoen kwam de Schot op slechts zes toernooien in actie.

Fabio Fognini bereikt finale in Chengdu

De Italiaan Fabio Fognini (ATP 13) heeft zich vandaag als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Chinese Chengdu (hard/1.070.040 dollar).

Het topreekshoofd haalde het in de halve finales in drie sets van de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 62): 6-7 (5/7), 6-0 en 6-3.

In de finale staat Fognini tegenover de winnaar van het duel tussen het Portugese zevende reekshoofd Joao Sousa (ATP 50) en de Australiër Bernard Tomic (ATP 123), die de kwalificaties overleefde.

Fognini staat voor de 18e keer in de finale van een ATP-toernooi. Hij veroverde al acht ATP-titels, dit jaar stak de Italiaan de eindzege op zak in Los Cabos, Bastad en Sao Paulo.

Margarita Gasparyan steekt toernooizege op zak

Margarita Gasparyan (WTA 299) heeft de finale van het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tasjkent (hard/250.000 dollar) gewonnen.

De 24-jarige Gasparyan won in een Russisch onderonsje met 6-2 en 6-1 van de zeven jaar jongere Anastasia Potapova (WTA 132).

Gasparyan wist in haar carrière al tweemaal de eindstrijd te bereiken op het WTA-circuit, en telkens stak ze de toernooizege op zak. Dat was ook in 2015 in Bakoe het geval.

Potapova stond ook voor de tweede keer in de finale van een WTA-toernooi. Eind juli verloor ze in Moskou in de finale van de Servische Olga Danilovic.