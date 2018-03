Elise Mertens wint amper drie games tegen Johanna Konta, titelverdedigster in Miami TLB

25 maart 2018

22u41

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA-21) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van het WTA-toernooi van Miami (hard/8.648.508 dollar). De 22-jarige Limburgse ging in de derde ronde kansloos onderuit tegen de Britse titelverdedigster Johanna Konta (WTA-14), die in de tweede ronde ook al Kirsten Flipkens uitschakelde (WTA-71).

Mertens, het 22e reekshoofd in Florida, won amper drie spelletjes. Na 1 uur en 5 minuten verloor ze met 6-2 en 6-1. Het was de eerste ontmoeting tussen beide speelsters. Konta wacht in de achtste finales een ontmoeting met de Amerikaanse Venus Williams (WTA-8) of de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-29).

Met Mertens sneuvelde de laatste Belg op de hoofdtabel van het enkelspel. Flipkens en Alison Van Uytvanck (WTA-51) strandden in de tweede ronde, Yanina Wickmayer (WTA-109) en Ysaline Bonaventure (WTA-137) raakten niet voorbij de kwalificaties. Bij de mannen vierde David Goffin (ATP-9) een rentree in mineur. De Luikenaar werd uitgeschakeld in de tweede ronde.

De Limburgse begon met de toernooizege in het Australische Hobart en een halve finale op het Australian Open uitstekend aan het seizoen, maar de jongste weken stokt de motor. In Doha en Dubai strandde ze telkens in de zestiende finales, op Indian Wells was de tweede ronde het eindstation.

Mertens plaatste zich later op de dag wel voor de kwartfinales van het dubbelspel in Miami. Samen met de Nederlandse Demi Schuurs schakelde de 22-jarige Limburgse de Duitse Tatjana Maria en de Oekraïense Lesia Tsurenko uit. Na 1 uur en 1 minuut stonden de 6-4 en 6-2 setstanden op het bord. In de kwartfinales van het dubbelspel nemen Mertens en Schuurs het op tegen de Roemeense tandem Simona Halep/Irina-Camelia Begu of het Duits-Amerikaans koppel Anna-Lena Groenefeld/Raquel Atawo.