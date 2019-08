Elise Mertens wil Serena Williams pootje lichten, gaat ze Henin, Clijsters en Monami achterna? FDW

07 augustus 2019

16u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis Vannacht staat Elise Mertens (WTA 20) voor de redelijk zware taak om Serena Williams (WTA 10) pootje te lichten in de tweede ronde van de Rogers Cup in Toronto. Nooit eerder stond de Limburgse tegenover de 23-voudige grandslamkampioene, maar dat de 37-jarige Williams nog steeds tot de wereldtop behoort, bewees ze begin juli met haar finaleplaats op Wimbledon.

Dit wordt voor de mama van bijna tweejarig dochtertje Olympia trouwens haar eerste wedstrijd sinds die mislukte aanval op het grandslamrecord (24 titels) van Margaret Court. Williams deed het in het verleden veelal uitstekend tegen Belgische tegenstreefsters, in totaal telt ze 26 zeges tegenover maar negen nederlagen. Enkel Justine Henin - zes keer winst -, Kim Clijsters - twee zeges - en Dominique Monami wisten de jongste van de Williams-zusjes te verschalken.

Die laatste was trouwens de eerste landgenote die in 1997 tegen de toen zestienjarige Williams uitkwam. “Ik hoop dat ik een goed figuur kan slaan”, zei Mertens, die voor de 18de keer tegen een toptienspeelster speelt. “Ze is een enorme kampioene. Ze heeft tonnen ervaring en haalde pas nog de finale op Wimbledon. Ik hoop op een goede match en uiteraard ook dat ik win, maar evident gaat dat niet zijn. Het wordt alleszins een fijne ervaring.”

Negen Belgische zeges in 35 duels met Serena

Dominique Monami

winst: 1 - verlies: 1

Laurence Courtois

winst: 0 - verlies: 1

Kim Clijsters

Winst: 2 - verlies : 7

Sabine Appelmans

Winst: 0 - verlies : 2



Els Callens

Winst: 0 - verlies : 3

Justine Henin

Winst: 6 - verlies: 8

Caroline Maes

Winst: 0 - verlies: 1

Kirsten Flipkens

Winst: 0 - verlies: 1

Alison Van Uytvanck

Winst: 0 - verlies: 1

Ysaline Bonaventure

Winst: 0 - verlies: 1