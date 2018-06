Elise Mertens vrij in eerste ronde in Birmingham, Van Uytvanck tegenover Stosur LPB

Elise Mertens (WTA 17) start het WTA-toernooi van Eastbourne (gras/852.564 dollar) met een vrijstelling. Alison Van Uytvanck (WTA 44) ontmoet in de eerste ronde de Australische Samantha Stosur (WTA 98).

Van Uytvanck en Stosur speelden eerder dit jaar een eerste keer tegen elkaar. De Grimbergse haalde het in Rome (op gravel) na een driesetter. De winnares van dit duel treft in de tweede ronde de Russische Daria Kasatkina (WTA 14), het zevende reekshoofd.

Elise Mertens kan even rustig afwachten. Zij speelt in de tweede ronde tegen de winnares van de partij tussen de Griekse Maria Sakkari (WTA 35) en de Russische Svetlana Kuznetsova (WTA 58).

Mertens dubbelt in Eastbourne ook opnieuw aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs. In de eerste ronde treft de tandem van de Lage Landen al meteen het eerste reekshoofd, de Tsjechische vrouwen Sestina Hlavackova en Barbora Strycova. Mertens en Schuurs spelen morgen eerst nog de eindstrijd in Birmingham.

Mertens en Schuurs halen dubbelfinale in Birmingham

Elise Mertens heeft zich vandaag, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi van Birmingham (gras/936.128 dollar).

Het Belgisch-Nederlandse duo won na één uur en negentien minuten tennis na een supertiebreak (6-3, 2-6 en 10/7) van de Amerikaans-Tsjechische tandem Nicole Melichar/Kveta Peschke. In de finale wacht een confrontatie met het Hongaars-Franse paar Timea Babos/Kristina Mladenovic, het eerste reekshoofd.

Mertens en Schuurs wonnen samen al drie WTA-dubbeltitels, in het Chinese Guangzhou (2017), het Australische Hobart (2018) en het Nederlandse Rosmalen (2018). In totaal won Mertens al vijf dubbeltoernooien. In het enkelspel telt ze vier titels.

Roger Federer bereikt finale in Halle

's Werelds nummer één Roger Federer heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/1.983.595 euro). De Zwitser klopte in de halve finale de Amerikaan Denis Kudla (ATP 109) in twee sets: 7-6 (7/1), 7-5. De partij duurde 1u27'. In de finale treft Federer de Kroaat Borna Coric (ATP 34). Die zag tegenstander Roberto Bautista Agut opgeven nadat hij ongelukkig onderuit was gegaan. De Spanjaard stond op dat moment 3-2 voor in de eerste set.

Om maandag de ATP-ranking nog aan te voeren, moet Federer zijn titel in Halle verlengen. Hij kan het grastoernooi een tiende keer winnen na 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 en 2017.

Noah niet langer coach van Franse teams

Yannick Noah zal volgend seizoen niet langer de Franse teams in de Davis Cup en Fed Cup coachen. De Franse tennisbond (FFT) stelde vandaag Amélie Mauresmo aan als opvolgster bij de mannenploeg, en Julien Benneteau voor de vrouwenploeg.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een vrouw het Franse Davis Cup-team leidt. Mauresmo stond van 2012 tot 2016 aan het hoofd van de Fed Cup-ploeg, met wie ze twee jaar geleden de finale verloor van Tsjechië. Tijdens haar actieve loopbaan pakte ze titels op de Australian Open en Wimbledon (beiden 2006), en won ze de Masters (2005) en de Fed Cup (2003).

Benneteau zet in september na de US Open een punt achter zijn actieve carrière. Hij werkte tien ATP-enkelfinales af, maar verloor ze allemaal. In het dubbelspel telt hij twaalf eindzeges, waaronder de grandslam Roland Garros in 2014 aan de zijde van zijn landgenoot Edouard Roger-Vasselin.