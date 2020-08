Elise Mertens voorbij Camila Giorgi naar kwartfinales in Praag XC

12 augustus 2020

17u14

Bron: Belga 2 Tennis Elise Mertens (WTA-23) heeft de kwartfinales bereikt van het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (gravel/202.250 dollar). De Limburgse versloeg in de tweede ronde de Italiaanse Camila Giorgi (WTA-71). In 1 uur en 43 minuten werd het 6-4 en 6-2.

Het was hun tweede onderlinge duel. Vorig jaar klopte Mertens de Italiaanse in Osaka. In de kwartfinales neemt Mertens, het derde reekshoofd, het op tegen de Canadese Eugenie Bouchard (WTA-330) of de Sloveense Tamara Zidansek (WTA-72).

Vorige week werd Elise Mertens in Palermo, waar het eerste WTA-toernooi sinds de coronapauze op het programma stond, uitgeschakeld in de eerste ronde. Giorgi haalde daar de halve finales, waarin ze verloor van de latere winnares Fiona Ferro (WTA-44).

Lees ook: Vijf scenario’s op tafel voor Australian Open: van 400.000 fans in januari tot afgelasting