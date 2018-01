Dubbelslag voor Mertens in Hobart: na een zenuwslopende finale in het enkelspel wint ze ook de dubbeltitel Glenn Van Snick

12u39 176 Getty Images Tennis Een prachtdag voor onze Belgische nummer één in het tennis. Eerst won Elise Mertens (WTA 36) op het hardcourtoernooi in het Australische Hobart het enkelspel tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 57) in drie sets: 1-6, 6-4 en 3-6. Nadien schreef ze aan de zijde van Demi Schuurs ook het dubbel op haar naam. De 22-jarige Mertens heeft nu twee WTA-titels in het enkelspel en vier in het dubbelspel op haar erelijst .

Een doorsnee finale was het enkelduel tussen de 22-jarige Mertens en de 29-jarige Roemeense allerminst. De wedstrijd startte door het slechte weer met ruim een uur vertraging en halfweg de eerste set volgde een nieuwe onderbreking. Mertens had met agressief tennis toen al een optie genomen op die eerste set, waarna ze met drie spelletjes op rij de klus klaarde: 1-6.

Defending champ @elise_mertens came ready for a slugfest. #HobartTennis pic.twitter.com/QF46CVUnbb WTA(@ WTA) link

Bij een 1-2-voorsprong voor onze landgenote in de tweede set, legde de scheidsrechter door het samenpakken van nieuwe donkere wolken opnieuw de match stil. De onderbreking deed het nummer 57 van de wereld duidelijk deugd, want ze boog de achterstand om in setwinst: 6-4. Voor het eerst sinds 2003 diende zich in een vrouwenfinale van Hobart een derde en beslissende set aan.

Waiting isn't fun for anyone. ☔️#HobartTennis pic.twitter.com/NLusbZVURr WTA(@ WTA) link

Vijf matchpunten

Daarin leek onze Belgische nummer één het laken snel naar zich toe te trekken. Ze denderde naar een 2-5-kloof en twee matchpunten, maar Buzarnescu wist het gevaar telkens weg te werken. Kwestie van minuten voor Mertens haar tweede WTA-titel - ook vorig jaar was ze eindlaureate in Hobart, haar eerste en tot vandaag enige titel op het professionele vrouwencircuit - op zak zou steken? Niets van aan, het water viel namelijk opnieuw met bakken uit de lucht. Pauze nummer drie.

40-40 bij een 2-5-voorsprong: het meest ondankbare moment voor onze Belgische, maar de 22-jarige liet zich niet uit haar lood slaan. Na een uurtje was het terrein opnieuw speelklaar en Mertens was niet zinnens nog lang op de court te staan. Buzarnescu sleepte ondanks twee matchballen van onze Belgische haar eigen spelletje nog in de wacht, maar nadien stond er geen maat meer op onze landgenote. Ze serveerde de nerveuze en in totaal zeven uur durende finale vlotjes uit: 1-6, 6-4 en 3-6.

Getty Images

Dubbelslag

Wat later triomfeerde Mertens nogmaals. De Limburgse klopte in het dubbelspel aan de zijde van haar Nederlandse partner Demi Schuurs - met wie ze het derde reekshoofd vormde - de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Japanse Makoto Ninomiya. Het werd 6-2, 6-2 na 53 minuten tennis. Mertens heeft nu twee WTA-titels in het enkelspel en vier in het dubbelspel op het palmares. Met Schuurs won ze vorig jaar de dubbeltitel in het Chinese Guangzhou. In 2016 zegevierde Mertens met An-Sophie Mestach in Auckland en met de Luxemburgse Mandy Minella in Limoges.

Getty Images Elise Mertens en Demi Schuurs.

Getty Images