Elise Mertens voelt geen druk voor WTA Elite Trophy: “Ik heb een mooi jaar achter de rug” Redactie

30 oktober 2018

20u21

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens begon overtuigend aan de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.349.363 dollar). De Limburgse, nummer dertien van de wereld, zette in haar eerste groepsmatch de Estse Anett Kontaveit (WTA 20) opzij met 6-3 en 6-1.

"In het wedstrijdbegin waren we aan elkaar gewaagd. Het stond vaak 40-40 in de eerste games. De sleutel tot succes was veel variatie in mijn spel brengen", reageerde Mertens. "Ik wisselde af met lifts en sliceballen want zij slaat de ballen graag vlak en hard."

Woensdag speelt Mertens om een plaats in de halve finales tegen de Duitse Julia Görges (WTA 14), die vorig jaar deze B-Masters won. Het wordt hun eerste onderlinge duel.

"Het wordt een interessante match. Zij is de titelverdedigster en speelt op een ondergrond die haar goed ligt. Maar zelf heb ik niets te verliezen, heb ik geen punten te verdedigen. Ik kan bevrijd spelen. Ik heb een mooi jaar achter de rug, net als zij. Hopelijk wordt het een leuke match", besluit Mertens.