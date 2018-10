Elise Mertens vlot voorbij Estse Kontaveit op WTA Elite Trophy LPB

30 oktober 2018

11u19

Bron: Belga 0

Elise Mertens (WTA 13) heeft haar eerste groepswedstrijd op de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.349.363 dollar) winnend afgesloten. De Limburgse klopte in groep D de Estse Anett Kontaveit (WTA 20) na een dik uur tennis in twee sets: 6-3, 6-1. Woensdag wacht voor Mertens haar tweede pouleduel, tegen de Duitse Julia Görges (WTA 14). Aan de WTA Elite Trophy, ook wel B-Masters genoemd, nemen twaalf speelsters deel die zich niet konden plaatsen voor de WTA Finals in Singapore. Zij zijn onderverdeeld in vier groepen van drie. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales.