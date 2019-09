Elise Mertens vlot naar halve finale in Osaka tegen Osaka LPB

21 september 2019

08u32

Tennis

Elise Mertens (WTA 24) heeft zich vlot geplaatst voor de halve finale op het WTA-toernooi in het Japanse Osaka (hard/823.000 dollar). De Limburgse haalde het met 6-4, 6-3 van de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 54). Het was het eerste onderlinge duel tussen de 23-jarige Mertens en de 27-jarige Giorgi. De wedstrijd, die 1u13' duurde, moest door het slechte weer een dag worden uitgesteld. Vanwege die vertraging moet Mertens later vandaag ook aan de bak in de halve finale. Daarin treft ze de Japanse Naomi Osaka (WTA 4), het eerste reekshoofd. Die klopte de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 36) met 6-4, 6-4. Mertens speelde één keer eerder tegen de 21-jarige Osaka. In 2017 versloeg ze de Japanse, die al twee grandslams won, in het Chinese Wuhan met 6-4, 1-6, 6-4.