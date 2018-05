Elise Mertens verslaat Alison Van Uytvanck in Belgische onderonsje in Madrid



Redactie

06 mei 2018

20u50

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA-19) heeft zich vandaag voor de zestiende finales van het WTA-toernooi in het Spaanse Madrid (gravel/6.685.828 dollar) geplaatst. De 22-jarige Limburgse versloeg in de eerste ronde in een Belgisch onderonsje Alison Van Uytvanck (WTA-48) in 1 uur en 32 minuten met tweemaal 6-4.

Na een gelijkopgaand begin maakte Mertens het verschil in de slotfase van de eerste set. In de tweede set redde Van Uytvanck bij 5-3 drie matchballen, om vervolgens door de opslag van Mertens te gaan. Op de eigen service werkte ze vervolgens ook nog een matchpunt weg, maar het vijfde was er te veel aan.

In de zestiende finales treft Mertens Simona Halep. De Roemeense nummer een van de wereld startte het toernooi met een bijzonder vlotte 6-1, 6-0 zege tegen de Russische Ekaterina Makarova (WTA-32). Het wordt de eerste ontmoeting tussen Mertens en de 26-jarige Halep.

Gisteren pakte Mertens nog haar vierde WTA-titel in het Marokkaanse Rabat door in de finale de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-96) te verslaan.

Zverev triomfeert in München

De Duitser Alexander Zverev (ATP 3) heeft het ATP-toernooi in München (gravel/501.345 euro) op zijn naam geschreven. Zverev, het eerste reekshoofd, klopte in de finale in eigen land zijn landgenoot en zesde reekshoofd Philipp Kohlschreiber (ATP 34) in twee sets: 6-3, 6-3. De wedstrijd duurde 1u12'.

De 21-jarige Zverev heeft nu al zeven ATP-titels op zijn palmares staan. Het was zijn de tweede finale van het seizoen. In Miami verloor Zverev de eindstrijd van de Amerikaan John Isner.