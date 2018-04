Elise Mertens verovert derde WTA-titel in Lugano TLB

15 april 2018

15u56

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 20) heeft het WTA-toernooi in het Zwitserse Lugano (gravel/250.000 dollar) op haar naam geschreven. Mertens, het tweede reekshoofd, rekende in de finale na één uur en 26 minuten in twee sets (7-5 en 6-2) af met de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 61).

In gelijkopgaande eerste set viel de beslissing in het elfde spelletje. Mertens haalde op de opslag van Sabalenka een blanco game binnen en won de eerste set met 7-5. In de tweede set ging het al meteen mis voor de Wit-Russische. Ze verloor haar eerste opslagspelletje en kon nadien nooit meer haar beste tennis tonen. Mertens serveerde de partij uit bij 6-2.

Het is voor de 22-jarige Limburgse haar derde titel in vier finales. Haar vorige twee toernooizeges vonden plaats in Hobart (2017 en 2018), op hardcourt. In Istanboel verloor ze vorig jaar de finale op gravel van de Oekraïense Elina Svitolina. Voor de 20-jarige Sabalenka was het haar tweede WTA-finale. Ze verloor vorig jaar ook al de eindstrijd in Tianjin van de Russische Maria Sharapova.

Het speelschema in Lugano werd de voorbije week danig verstoord door de regen. Daarom moest Mertens zaterdag drie wedstrijden (kwart- en halve finale in het enkelspel en halve finale in het dubbelspel) afwerken. Later zondag speelt ze an de zijde van Kirsten Flipkens ook de dubbelfinale in Lugano. Daarin is opnieuw Sabalenka, met haar landgenote Vera Lapko - die zaterdag door Mertens in de halve finales werd uitgeschakeld -, de tegenstander. Mertens en Flipkens zijn het eerste reekshoofd in het dubbelspel.