Elise Mertens verliest twee plaatsen op nieuwe WTA-ranking - Federer nam nog geen beslissing over gravelseizoen GVS

13 januari 2019

11u59

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens is, een dag voor de start van de Elise Mertens is, een dag voor de start van de Australian Open , op de nieuwe WTA-ranking twee plaatsen gezakt. De Limburgse viel terug naar de veertiende plaats. Ook de andere twee Belgische vrouwen in de top 100 gingen lichtjes achteruit. Zowel Kirsten Flipkens (WTA 50) als Alison Van Uytvanck (WTA 52) verloren één plaats.

Greet Minnen maakte de grootste sprong voorwaarts van de landgenotes. Na haar kwartfinaleplaats in Hobart won ze 76 plaatsen. Ze staat nu 270ste. Bovenaan de WTA-ranking veranderde er niet te veel. De Roemeense Simona Halep behield de leiding voor de Duitse Angelique Kerber en de Deense Caroline Wozniacki. De Tsjechische Petra Kvitova sprong dankzij haar toernooizege in Sydney van acht naar zes.

De WTA-ranking van maandag 14 januari

1. (1) Simona Halep (Roe) 6642 ptn

2. (2) Angelique Kerber (Dui) 5505

3. (3) Caroline Wozniacki (Den) 5436

4. (4) Naomi Osaka (Jap) 5270

5. (5) Sloane Stephens (VSt) 5077

6. (8) Petra Kvitova (Tsj) 5000

7. (6) Eelina Svitolina (Oek) 4940

8. (7) Karolina Pliskova (Tsj) 4750

9. (9) Kiki Bertens (Ned) 4490

10.(10) Darya Kasatkina (Rus) 3415

11.(11) Aryna Sabalenka (WRu) 3365

12.(13) Anastasija Sevastova (Let) 3160

13.(14) Julia Görges (Dui) 3055

14.(12) Elise Mertens (BEL) 2985

15.(15) Ashleigh Barty (Aus) 2985

16.(16) Serena Williams (VSt) 2976

17.(17) Madison Keys (VSt) 2976

18.(18) Garbiñe Muguruza (Spa) 2865

19.(19) Caroline Garcia (Fra) 2660

20.(20) Anett Kontaveit (Est) 2525

...

50.(49) Kirsten Flipkens 1070

52.(51) Alison Van Uytvanck 1055

126.(126) Yanina Wickmayer 476

159.(158) Ysaline Bonaventure 368

210.(219) Maryna Zanevska 276

244.(244) Kimberley Zimmerman 234

270.(346) Greet Minnen 190

287.(285) Marie Benoit 168

401.(400) Helene Scholsen 81

549.(549) Tamaryn Hendler 34

672.(672) An-Sophie Metsach 16

766.(767) Lara Salden 9

Federer nam nog geen beslissing over gravelseizoen

Roger Federer (ATP 3), die de voorbije twee edities van Roland Garros vrijwillig aan zich voorbij liet gaan, heeft nog geen beslissing genomen over zijn gravelprogramma dit jaar. Dat verklaarde hij vandaag, een dag voor de start van de Australian Open (14-27 januari).

“Ik heb in mijn voorbereiding niets veranderd ten opzichte van de voorbije jaren”, opende de 37-jarige Federer, zesvoudig winnaar van de Australian Open, waaronder de laatste twee edities. “Mijn lichaam heeft goed gereageerd op de vakantie en ik heb vervolgens hard kunnen trainen, harder zelfs dan ik had verwacht. Ik voel me sterk. Dat hebben jullie misschien al kunnen zien op de Hopman Cup.”

Over zijn plannen op gravel kon Federer nog steeds niets zeggen. “Daar heb ik nog geen definitieve beslissing over genomen”, liet hij optekenen. “Ik heb er in mijn voorbereiding geen rekening mee gehouden.”

Begin november, na het toernooi van Parijs-Bercy, had Federer aan het Franse publiek al gezegd “geen idee te hebben” of hij in de toekomst nog zou terugkeren naar Parijs. Zijn laatste optreden op Roland Garros dateert van 2015, toen hij de kwartfinales haalde. In 2016 gaf hij forfait met een rugblessure, in 2017 en 2018 koos hij ervoor zich ten volle te richten op Wimbledon.