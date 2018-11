Elise Mertens verliest in twee sets van Julia Görges en is uitgeschakeld op WTA Elite Trophy XC

01 november 2018

12u10

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 13) heeft haar tweede en laatste groepswedstrijd op de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.349.363 dollar) verloren. Door de nederlaag in twee sets is de Belgische uitgeschakeld.

De 22-jarige Limburgse verloor in groep D van de Duitse Julia Görges (WTA 14) in twee sets: 6-2 en 7-6 (7/5). De partij nam 1 uur en 49 minuten in beslag. Mertens begon dinsdag aan het toernooi met een zege in twee snelle sets (6-3 en 6-1) tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 20). Om door te stoten naar de laatste vier, moest ze één set pakken tegen Görges. Maar dat lukte dus niet. Görges bereikt nu de halve finales.

Aan de WTA Elite Trophy (ook wel B-Masters) nemen twaalf speelsters deel die zich niet konden plaatsen voor de WTA Finals in Singapore. Zij zijn onderverdeeld in vier groepen van drie. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales.

Defending champion @juliagoerges books her place in the @WTAEliteTrophy semifinal!



Securing the win over Mertens 6-2, 7-6(5)! pic.twitter.com/t3WqMnfYLF WTA(@ WTA) link