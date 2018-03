Elise Mertens vanavond aan zet in Miami: "Altijd drukke en leuke stad" Redactie

23 maart 2018

16u48 0

Elise Mertens begint er vanavond aan op het befaamde WTA-toernooi in Miami. De Belgische nummer één was vrij in de eerste ronde en neemt het straks in de tweede ronde op tegen de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 105). Mertens, die zich al een week in Miami bevindt, laat in een exclusieve videoreportage zien hoe ze zich op het toernooi voorbereidt. "Miami is altijd een drukke en leuke stad", zegt de Limburgse.