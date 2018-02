Elise Mertens uitgeschakeld in Doha - Kwartfinale Davis Cup in Nashville



15 februari 2018

Elise Mertens en haar Nederlandse dubbelpartner Demi Schuurs werden vanavond uitgeschakeld in de achtste finales van het WTA-toernooi in Doha. In 1 uur en 31 minuten moesten ze 6-1, 4-6 en 15-13 de duimen leggen voor de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

In de eerste set werden Mertens en Schuurs overrompeld door het efficiënte Tsjechische team. Waar Krejcikova en Siniakova nog alle breakpoints konden redden, lukte dat voor Mertens en Schuurs slechts één keer.

In de tweede set leek het Belgisch-Nederlandse team herboren. Mertens en Schuurs liepen uit tot 1-5, maar vergaten het af te maken, waardoor hun tegenstanders nog tot 4-5 terugkwamen. Toch wist het duo uit de Lage Landen de tweede set nog te winnen en zo een supertiebreak uit de brand te slepen.

Een 'supertiebreak' is vergelijkbaar met een gewone tiebreak, alleen wordt er tot tien gespeeld in plaats van tot zeven. In de supertiebreak ging het hard tegen hard. Vier keer kregen Mertens en Schuurs een wedstrijdpunt, maar ze wisten er niet één van te verzilveren. Voor Krejcikova en Siniakova was de vierde matchbal wel de goede.

Kwartfinale Davis Cup tussen België en VS in Nashville

De Verenigde Staten hebben Nashville (Tennessee) uitgekozen als gaststad voor het duel met België (6-8 april) in de kwartfinales van de Davis Cup. Dat maakten Amerikaanse media vanavond bekend.

De Davis Cup-confrontatie valt net tussen twee andere grote Amerikaanse tennistoernooien, namelijk dat in Indian Wells (8-18 maart) en dat in Miami (21 maart-1 april). De wedstrijden zullen beslecht worden in het Belmont Curb Center op de campus van de universiteit van Belmont.

Nummer drie van de wereld België kwalificeerde zich tien dagen geleden in Luik door in de eerste ronde Hongarije met 3-2 te verslaan. De door Jim Courier gecoachte Amerikaanse ploeg won in Nis met 2-3 van Servië. Sam Querrey (ATP-12) en John Isner (ATP-18) wonnen het enkelspel, waarna Ryan Harrison en Steve Johnson de zege in het dubbelspel veilig stelden. Servië moest het toen stellen zonder enkele kernspelers, onder wie Novak Djokovic.

De Verenigde Staten, nummer 10 van de wereld volgens de ITF-ranking, waren al 32 maal succesvol in de Davis Cup. De laatste overwinning dateert echter al van 2007. België stond in twee van de drie laatste finales. Afgelopen november verloor het nog in Rijsel van Frankrijk. In 2015 moest België in Gent de duimen leggen voor Groot-Brittannië.