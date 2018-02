Elise Mertens tuimelt uit top twintig op WTA-ranking, Wozniacki blijft primus Redactie

19 februari 2018

08u22

Bron: Belga 0 Tennis De 27-jarige Tsjechische Petra Kvitova is na haar zege in Doha opnieuw een toptienspeelster. De voormalige nummer twee van de wereld klom van de 21ste naar de tiende stek op. Elise Mertens zakte daardoor van 20 naar 21. De 22-jarige Limburgse stond na haar halve finale op het Australian Open drie weken in de top twintig.

Kirsten Flipkens won drie plaatsen en is nu 67ste, Alison Van Uytvanck zakte een plaatsje naar 80.

Caroline Wozniacki, in Doha in de halve finales uitgeschakeld door Kvitova, blijft de nummer een van de wereld. De 27-jarige Deense heeft een minieme voorsprong (45 punten) op de Roemeense Simona Halep. Halep ging er in Doha eveneens in de halve finales uit. Zij moest in de Qatarese hoofdstad de duimen leggen voor de Spaanse Garbine Muguruza. Die wipte dankzij haar finaleplaats over de Oekraïense Elina Svitolina naar de derde stek.

De WTA-ranglijst op 19 februari

1. (1) Caroline Wozniacki (Den) 8.010 punten

2. (2) Simona Halep (Roe) 7.965

3. (4) Garbine Muguruza (Spa) 6.175

4. (3) Elina Svitolina (Oek) 5.910

5. (5) Karolina Pliskova (Tsj) 5.080

6. (6) Jelena Ostapenko (Let) 5.000

7. (7) Caroline Garcia (Fra) 4.625

8. (8) Venus Williams (VSt) 4.277

9. (9) Angelique Kerber (Dui) 3.220

10. (21) Petra Kvitova (Tsj) 3.086

11. (10) Julia Görges (Dui) 2.910

12. (11) Johanna Konta (GBr) 2.875

13. (12) Sloane Stephens (VSt) 2.813

14. (13) Kristina Mladenovic (Fra) 2.775

15. (14) Madison Keys (VSt) 2.703

16. (15) Anastasija Sevastova (Let) 2.585

17. (16) Ashleigh Barty (Aus) 2.486

18. (17) Coco Vandeweghe (VSt) 2.433

19. (18) Magdalena Rybarikova (Slk) 2.405

20. (19) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2.362

21. (20) Elise Mertens (Bel) 2.245

...

67. (70) Kirsten Flipkens (Bel) 891

80. (79) Alison Van Uytvanck (Bel) 822

117.(117) Yanina Wickmayer (Bel) 570

154.(153) Ysaline Bonaventure (Bel) 385

189.(186) Maryna Zanevska (Bel) 305

316.(317) Kimberley Zimmermann (Bel) 149

349.(348) An-Sophie Mestach (Bel) 125

357.(358) Marie Benoit (Bel) 118

462.(459) Tamaryn Hendler (Bel) 72

472.(467) Magali Kempen (Bel) 69

500.(490) Elyne Boeykens (Bel) 63

515.(514) Helene Scholsen (Bel) 59

636.(633) Britt Geukens (Bel) 36

637.(634) Margaux Bovy (Bel) 36

664.(663) Deborah Kerfs (Bel) 32

665.(664) Eliessa Vanlangendonck (Bel) 32

785.(785) Catherine Chantraine (Bel) 21

806.(804) Michaela Boev (Bel) 20

926.(927) Luna Meers (Bel) 12

975.(975) Greet Minnen (Bel) 10

1017.(1016) Lara Salden (Bel) 8

1019.(975) Klaartje Liebens (Bel) 8

1060.(1057) Axana Mareen (Bel) 7

1092.(1090) Chelsea Vanhoutte (Bel) 6

1183.(1181) Mathilde Devits (Bel) 4

