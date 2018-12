Elise Mertens treft Kiki Bertens in Brisbane - Ysaline Bonaventure stoot door in kwalificaties Auckland GVS

29 december 2018

Burenduel in Brisbane

Elise Mertens (WTA 12) neemt het in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1 miljoen dollar) op tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 9).

De 23-jarige Limburgse speelde al twee keer eerder tegen de 27-jarige Bertens. In 2017 won ze zowel in Hobart als New Haven van de Nederlandse. Als Mertens de als zesde geplaatste Bertens uitschakelt, botst ze in de tweede ronde (1/8e finales) op de Kroatische Donna Vekic (WTA 34) of de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 48).

Elise Mertens is de enige Belgische op de hoofdtabel. Yanina Wickmayer (WTA 122) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde.

Bonaventure stoot door in Auckland

Ysaline Bonaventure (WTA 146) is het nieuwe tennisseizoen gestart met een overwinning. Op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) bereikte ze vandaag de tweede kwalificatieronde.

Het derde reekshoofd versloeg de Canadese Katherine Sebov (WTA 205) in drie sets. Het werd 6-4, 4-6 en 6-3 na 1 uur en 53 minuten.

In de tweede van drie voorrondes staat Bonaventure tegenover de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 185).

Kirsten Flipkens (WTA 47) en Alison Van Uytvanck (WTA 49) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het ASB Classic. Flipkens, het zevende reekshoofd, neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 101). Het wordt hun eerste onderlinge duel. Van Uytvanck is het achtste reekshoofd. Zij mag tegen een qualifier openen.

