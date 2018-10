Elise Mertens treft Görges en Kontaveit op B-Masters - David Goffin blijft twaalfde Redactie

29 oktober 2018

09u41

Belga

David Goffin blijft twaalfde

David Goffin is al een poos buiten strijd met een elleboogblessure, maar voorlopig betaalt hij dat nog niet cash op de ATP-ranking. De Luikenaar, die dit seizoen geen matchen meer speelt, behoudt zijn twaalfde plaats. In de top tien is Kevin Anderson de enige speler die vooruitgaat. Door zijn toernooizege in Wenen wipt de Zuid-Afrikaan over Marin Cilic en Dominic Thiem naar de zesde plaats. Helemaal bovenaan blijft Rafael Nadal nummer één, van kortbij gevolgd door Novak Djokovic. Roger Federer sluit de top drie. De Zwitser won zondag al voor de negende keer zijn thuistoernooi in Bazel. De Roemeen Marius Copil, verliezend finalist, wipt van 93 naar 60 en maakt daarmee de grootste sprong in de top 100. Lager op de ranking is er lichte winst voor Ruben Bemelmans (+5, 129ste) en Kimmer Coppejans (+2, 209de).

Elise Mertens tegen Görges en Kontaveit

Elise Mertens (WTA 13) is op de WTA Elite Trophy (hard/2.349.363 dollar) in het Chinese Zhuhai ingedeeld in de roze groep. Ze neemt het daarin op tegen de Duitse titelverdedigster Julia Görges (WTA 14) en de Estse Anett Kontaveit (WTA 20). Dinsdag opent Mertens haar toernooi tegen Kontaveit. Aan de WTA Elite Trophy (ook wel B-Masters genoemd) nemen twaalf speelsters deel die zich niet konden plaatsen voor de WTA Finals in Singapore. Zij zijn onderverdeeld in vier groepen van drie. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finale.

Mertens bevestigde via sociale media overigens dat ze een nieuwe trainer onder de arm heeft genomen. Ze startte een samenwerking met David Taylor. De 46-jarige Australiër begeleidde in het verleden onder meer Sam Stosur, Ana Ivanovic, Naomi Osaka, Jelena Ostapenko en Madison Keys. "Stap per stap richting top met een nieuwe trainer aan mijn zijde. Ik ben blij te kunnen samenwerken met David Taylor. Een nieuw begin", tweette Mertens. De Limburgse brak in september met de Duitser Dieter Kindlmann. Aansluitend begeleidde Taylor haar al op de Chinese tour. Nu bevestigde ze ook officieel hun samenwerking.

Mertens behoudt intussen haar dertiende plaats op de wereldranking. De Roemeense Simona Halep, de enige topper die (door een blessure) moest afzeggen voor de WTA Finals, was al langer zeker 2018 als nummer één af te sluiten. De Duitse Angelique Kerber en de Deense Caroline Wozniacki maken de top drie vol. De Oekraïense Elina Svitolina, die de WTA-Finals voor de eerste keer won, maakt een sprong van zeven naar vier. De Amerikaanse Sloane Stephens blijft ondanks haar finaleplek in Singapore hangen op de zesde plaats, net achter de Japanse Naomi Osaka (vijfde, -1). De Tsjechische Petra Kvitova zakt van vijf naar zeven.

Kirsten Flipkens mag zich opnieuw de Belgische nummer twee noemen. Ze wint als 49ste een plaatsje en gaat voorbij Alison Van Uytvanck, die van 48 naar 51 zakt. Nog lager op de ranking is er licht verlies voor Yanina Wickmayer (-3, 114de) en Ysaline Bonaventure (-2, 120ste).