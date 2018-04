Elise Mertens treft boosdoener van Kirsten Flipkens in Lugano - Djokovic neemt ex-coach weer onder de arm Redactie

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens (WTA 74) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Zwitserse Lugano (gravel/250.000 dollar). 'Flipper' verloor na één uur en 41 minuten in twee sets (6-4 en 7-6 (7/4)) van de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 130).

Elise Mertens (WTA 20) heeft zich wel geplaatst voor de halve finales. De Limburgse, het tweede reekshoofd, won na een uitputtingsslag van meer dan 2,5 uur in drie sets (6-4, 5-7 en 7-6 (7/0)) van de Duitse Mona Barthel (WTA 68). Nu neemt Mertens het op tegen Lapko - de boosdoener dus van Flipkens.

Mertens en Flipkens spelen later op de dag ook nog de halve finales van het dubbelspel in Lugano. Het Belgische duo, het eerste reekshoofd, treft daarin de Tsjechisch-Kazachse tandem Kristyna Pliskova/Galina Voskoboeva. Het speelschema in Lugano werd de voorbije dagen danig verstoord door veelvuldige regen.

Novak Djokovic haalt voormalige coach terug voor gravelseizoen

Novak Djokovic (ATP 13) laat zich voor het gravelseizoen opnieuw bijstaan door zijn voormalige coach Marian Vajda, zo maakte de Vereniging van mannelijke tennisprofs (ATP) bekend.

Vajda was eerder al coach van de Serviër tussen 2006 en 2017. Het duo kwam terug samen in het Zuid-Spaanse Marbella om daar de Masters 1.000 van Monte Carlo voor te bereiden, een prestigieus graveltoernooi dat zondag van start gaat. Zaterdag trainde de dertigjarige Djokovic al twee uur met David Goffin (ATP 10), onder toezicht van Vajda en Janko Tipsarevic.

Begin april zette Djokovic de samenwerking met zijn coach Radek Stepanek stop, eerder had hij ook al Andre Agassi zien opstappen.